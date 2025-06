LIVE Giro di Svizzera 2025, tappa di oggi in DIRETTA: arrivo in salita duro a Santa Maria in Calanca

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quinta tappa del Giro di Svizzera 2025. Frazione durissima nella corsa elvetica con i corridori che si daranno battaglia lungo 183.8 km che li porteranno da La Punt a Santa Maria in Calanca.

Si parte con la strada già leggermente in salita. Dopo pochi chilometri i corridori affronteranno il Julierpass (7.3 km al 6.5% di pendenza media), che darà inizio ad una lunga discesa di quasi 50 chilometri. La strada tornerà a salire fino allo sprint intermedio di Nufen, posto ai piedi del San Bernardino Pass (7.5 km al 6%). Una ripida discesa condurrà il gruppo ai piedi di Castaneda (4.5 km al 9.8%), salita che verrà ripetuta due volte.

Il favorito di giornata è Joao Almeida (UAE Team Emirates – XRG). Il portoghese sta vivendo una stagione di altissimo livello e ieri ha confermato di essere in una condizione fisica smagliante vincendo con un’azione in solitaria di 50 km. Proveranno a far saltare il banco Oscar Onley (Team Picnic PostNL) e Ben O’Connor (Team Jayco AlUla) mentre Romain Gregoire (Groupama – FDJ) cercherà di limitare i danni per difendere la leadership della classifica generale.

La quinta tappa inizierà alle 12.09 con partenza a La Punt ed arrivo a Santa Maria in Calanca.