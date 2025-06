LIVE Giro del Delfinato 2025, tappa di oggi in DIRETTA: prime schermaglie con cote da Classiche delle Ardenne

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa del Giro del Delfinato 2025, la Prémilhat-Issoire di 204,6 chilometri. In pochi avrebbero probabilmente immaginato un inizio di corsa da fuochi d’artificio. L’allungo tentato da Jonas Vingegaard nel finale ha portato subito i big alla ribalta. Sul traguardo di Montlucon Tadej Pogacar si è imposto allo sprint precedendo il danese e l’olandese Mathieu Van der Poel.

Lo sloveno della UAE Team Emirates-XRG è il primo ad indossare la maglia gialla di leader della classifica generale con 4’’ sul capitano della Team Visma | Lease a Bike e sei sul campione della Alpecin – Deceuninck. Quarto, a nove secondi dal compagno di squadra, è il tedesco della UAE Nils Politt, completa la Top 5 il belga Remco Evenepoel della Soudal Quick-Step. Primo degli italiani è Simone Velasco della XDS Astana Team in ventunesima posizione.

Non sarà assolutamente una giornata di relax per la carovana, saranno infatti sei le salite da affrontare nel contesto di un percorso impegnativo. La scalata più impegnativa è senza dubbio, al chilometro 147,5, la Côte du Château de Buron, seconda categoria di 3,2km al 6,9% di pendenza media. A meno di diciotto chilometri dal traguardo si trova la Côte de Nanette, quarta categoria di 1,8 chilometri al 5,7%. Nel finale potrebbe rivelarsi decisivo lo Chauffour, strappo di 810 metri al 4,3%.

Sembra ormai quasi scontato, pensando al pirotecnico finale di ieri, ipotizzare il secondo atto della battaglia tra i candidati al successo finale. Il tracciato con salite da Classiche delle Ardenne può rappresentare lo scenario in cui i big si daranno battaglia. Tadej Pogacar ha già dimostrato un’ottima gamba e potrebbe pensare di provare a staccare la concorrenza per aumentare il vantaggio. Le micidiali accelerazioni di cui sa essere capace potrebbero consentire a Mathieu Van der Poel della Alpecin – Deceuninck di recitare un ruolo da assoluto protagonista. Ha tutte le caratteristiche per ben figurare anche il belga Remco Evenepoel della Soudal Quick-Step e c’è da giurarci che Jonas Vingegaard non starà certamente a guardare.

Nel caso in cui dovesse riuscire a resistere alle difficoltà di giornata Jonathan Milan è pronto a giocarsi le proprie carte nell’arrivo allo sprint grazie anche all’eccellente lavoro di una Lidl-Trek schierata a sostegno del suo uomo di punta. Da seguire con attenzione, in casa Italia, anche la prova di Matteo Trentin della Tudor Pro Cycling Team, corridore in grado di poter emergere con un attacco nel finale o anche in uno sprint di un gruppo ristretto.

La partenza della corsa è prevista alle 12:20, gli aggiornamenti inizieranno alle 12:30. Vedremo chi avrà la meglio ad Issoir e quali eventuali modifiche potrà subire la conformazione della classifica generale. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale della tappa. Buon divertimento!