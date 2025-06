LIVE Giro del Delfinato 2025, tappa di oggi in DIRETTA: possibili schermaglie tra Evenepoel, Pogacar e Vingegaard

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta tappa del Giro del Delfinato 2025, l’ultima occasione probabilmente per le ruote veloci o simili prima di un fine settimana dedicato tutto agli uomini di classifica.

Nella prima parte della corsa, dopo la partenza da Saint-Priest, il percorso scorre senza grandi difficoltà, grazie ai primi 90 chilometri prevalentemente pianeggianti. Si arriva alla Côte de Saint-Amour, una breve salita e successivamente ci saranno il Col de Fontmartin e il Col de Boubon.

Nella seconda metà la corsa diventa più movimentata. Verrà affrontato il Col du Bois Clair, poi la Côte des Quatre Vents, ultima salita significativa della tappa. Quest’ultima potrebbe offrire un’opportunità d’attacco anche se dallo scollinamento restano ancora 28 chilometri, caratterizzati da un profilo favorevole, pianeggiante e leggermente in discesa, fino all’arrivo a Mâcon.

Potrebbe essere il terreno di conquista per un corridore come Mathieu Van der Poel, che potrebbe scattare sull’ultimo strappo. Attenzione anche al francese Axel Laurance e al britannico Fred Wright. Potrebbero magari anche esserci delle schermaglie tra gli uomini di classifica, magari con qualche azione a sorpresa tra Evenepoel, Vingegaard e Pogacar.

Chiaramente l’Italia spera in una tappa “tranquilla”. Infatti la Lidl-Trek potrebbe decidere di controllare la corsa per portare alla volata Jonathan Milan, che in caso di arrivo allo sprint non dovrebbe davvero avere rivali.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della ventesima tappa del Giro d’Italia 2025. Si comincia dalle ore 13.00. Non perdetevi neanche un minuto della quinta tappa del Giro del Delfinato 2025 con la nostra DIRETTA LIVE, vi aspettiamo!