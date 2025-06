LIVE Giro del Delfinato 2025, tappa di oggi in DIRETTA: fuochi d’artificio sull’arrivo in salita di Combloux

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sesta tappa del Giro del Delfinato 2025. La corsa a tappe francese, giunta alla sua 77esima edizione, è il test per eccellenza in vista delle fatiche del Tour de France e propone un parterre ricco di campioni. La tappa di ieri, vinta in volata da Jake Stewart (Israel Premier-Tech), non ha modificato la classifica generale, che vede sempre in testa Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step).

Il belga è stato vittima negli ultimi metri di una caduta senza conseguenze e grazie alla neutralizzazione non ha perso terreno nella generale. Dopo la tappa interlocutoria di ieri, oggi si affronterà una frazione corta ma ardua. Si partirà da Valserhône e si arriverà dopo 126 chilometri a Combloux; il percorso inizierà pian piano a salire con la Côte de Villy-le-Pelloux (0.8 km ad una pendenza media dell’8,4%) e con il Col des Fleuries (5,6 km al 4,4% di pendenza media).

A circa 50 chilometri dal traguardo i corridori dovranno affrontare l’ascesa della Côte du Mont Saxonnex, GPM di prima categoria con i suoi 5.5 chilometri all’8,6% di pendenza media, che anticipa un lungo tratto pianeggiante. Negli ultimi chilometri si salirà prima verso la Côte de Domancy (2.5 km al 9,3% di pendenza media) e poi verso l’arrivo finale di Combloux (2,7 km all’8,2% di pendenza media), snodo cruciale della frazione.

Facile intuire che i miglior scalatori si daranno appuntamento sull’ultima salita per conquistare la tappa e magari stravolgere la classifica generale. Gli occhi saranno puntati sulla battaglia tra Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike) e Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG), sfida che ovviamente ritroveremo tra poco alla Grande Boucle. Vedremo anche come si comporterà la maglia gialla di Remco Evenepoel, dopo la caduta di ieri.

L’appuntamento per la sesta tappa del Giro del Delfinato 2025 è fissato per le ore 14.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale per non perdervi neanche un aggiornamento di questa importante frazione. Buon divertimento!