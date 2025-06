LIVE Ginnastica ritmica, Europei 2025 in DIRETTA: Sofia Raffaeli si gioca i titoli di specialità

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell’ultima giornata degli Europei di ginnastica ritmica 2025. All’Unibet Arena di Tallin (Estonia) si assegnano i titoli individuali di specialità con l’Italia a caccia di importanti medaglie con Sofia Raffaeli e Tara Dragas. Non sarà facile in quanto il livello delle finaliste è a dir poco elevato, ma le italiane hanno già dimostrato nell’all around di potersela giocare chiudendo rispettivamente in quarta e quinta posizione.

L’olimpionica marchigiana si è qualificata per tutte le finali di specialità strappando il miglior punteggio alle clavette ed il secondo posto al nastro ed alla palla. Due i pass staccati dall’emergente Tara Dragas, che sarà della partita alle clavette ed al nastro. La diciottenne friulana è inoltre la seconda riserva al cerchio, e nutre dunque delle piccole speranze di partecipazione ad una eventuale terza finale.

Giornata intensa anche per Taisiia Onofriichuk. L’ucraina dopo aver vinto il concorso all around proverà a fare incetta di medaglie dando seguito al gran momento di forma. Occhi puntati anche sulla tedesca Darja Varfolomeev, presente al cerchio ed al nastro, e sulla cipriota Vera Tugolukova. Quest’ultima, come Raffaeli ed Onofrichuk, ha fatto en plein nelle qualificazioni.

Le finali individuali di specialità degli Europei di ginnastica ritmica 2025 inizieranno alle 11.30. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento e forza azzurre!