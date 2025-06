LIVE Ginnastica ritmica, Europei 2025 in DIRETTA: Farfalle in gara nelle finali di specialità

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell’ultima giornata degli Europei di ginnastica ritmica 2025. All’Unibet Arena di Tallin (Estonia) si assegnano le ultime medaglie di questa edizione con le finali di specialità a squadre. Le Farfalle vanno a caccia del podio nelle ultime due fatiche della rassegna continentale. Spazio infatti alle finali a squadre al nastro, ed alle palle con i cerchi, con l’Italia presente soltanto al nastro.

Nuovo corso totale per le Farfalle guidata dalla nuova allenatrice Mariela Pashalieva, che ha puntato su un gruppo totalmente rinnovato rispetto a quello che ha raccolto il bronzo all around ai Giochi Olimpici di Parigi. Chiara Badii, Sofia Sicignano, Laura Paris, Giulia Segatori, Alexandra Naclerio e Serena Ottaviani torneranno in pedana dopo il concorso generale di ieri cercando di evitare gli errori commessi che sono costati il quinto posto.

Partirà con i favori del pronostico la Spagna. Le iberiche hanno strabiliato nel concorso generale e sono state le più brillanti nelle qualificazioni con i 5 nastri proprio dinanzi alle azzurre. Saranno della partita anche Francia, Estonia, Polonia, Israele, Ungheria e Finlandia, con la lotta al podio che appare apertissima a diverse compagini. Determinante anche la fatica accumulata nel corso di questo intenso fine settimana. Freschezza psicofisica che potrebbe fare la differenza nei vari esercizi.

Le finali di specialità a squadre degli Europei di ginnastica ritmica 2025 inizieranno alle 15.25.