LIVE F1, GP Spagna 2025 in DIRETTA: Verstappen sfida le McLaren, Ferrari per la dignità

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Spagna, nono appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito del Montmeló, si assisterà a una gara interessante in cui la gestione delle gomme, legate alle temperature dell’asfalto, sarà determinante. Da capire, in particolare, come evolverà il meteo e quale sarà il livello di degrado delle mescole.

Max Verstappen, in tutto questo, lancia il guanto di sfida alle McLaren. Il quattro-volte iridato ha concluso in terza posizione ieri, piazzando la classica zampata nel finale delle qualifiche. Tuttavia, Oscar Piastri e Lando Norris, come velocità sul giro secco, si sono rivelati superiori, facendo capire come e quanto l’incidenza della nuova direttiva tecnica non ci sia stata.

La Ferrari, dal canto suo, dovrà rimontare. Il quinto e settimo posto del britannico Lewis Hamilton e del monegasco Charles Leclerc non possono essere dei riscontri soddisfacenti. Il time-attack continua a essere un grosso problema per la scuderia di Maranello. Vedremo se in gara la situazione migliorerà e se ci sarà una risalita da parte delle due Rosse.

