LIVE F1, GP Canada 2025 in DIRETTA: McLaren favorita, Ferrari in cerca di risposte

Programma, orari e come seguire in tv la giornata

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del venerdì del Gran Premio del Canada, appuntamento numero dieci del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato di Montreal, intitolato a Gilles Villeneuve, ci attende un fine settimana di grande importanza per l’intera stagione, su una di quelle piste nelle quali lo spettacolo non manca mai e, sostanzialmente, succede sempre qualcosa di emozionante.

Come si svilupperà la giornata? Il primo impegno del venerdì sull’Isola di Notre Dame sarà alle ore 19.30 italiane (le ore 13.30 locali) con la prima sessione di prove libere della durata di sessanta minuti, quindi si tornerà in azione alle ore 23.30 per il secondo turno, che andrà a completare il lavoro della prima giornata. Due ore intense che ci diranno quale vettura avrà approcciato nel migliore dei modi al tracciato del Quebec e, secondariamente, se il tanto atteso dominio McLaren sarà confermato, o meno.

Come arriviamo all’evento canadese a livello di classifica generale? In vetta troviamo sempre Oscar Piastri, reduce dal pesante successo del Montmelò, con 186 punti e 10 lunghezze di vantaggio sul compagno di scuderia Lando Norris (176). Al terzo posto ormai distante 49 punti, Max Verstappen a quota 137, quarto George Russell con 111, quinto Charles Leclerc a quota 94, sesto Lewis Hamilton con 71, mentre è settimo Andrea Kimi Antonelli con 48 punti all’attivo.

Il venerdì del Gran Premio del Canada prenderà il via alle ore 19.30 italiane con la prima sessione di prove libere, mentre la FP2 prenderà il via alle ore 23.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della giornata, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della massima categoria del motorsport sul circuito di Montreal. Buon divertimento!