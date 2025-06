LIVE F1, GP Canada 2025 in DIRETTA: FP3 e qualifiche in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Gran Premio del Canada, decimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1. A Montreal quest’oggi si assegna la pole position: i piloti sfioreranno il limite nel circuito Gilles-Villeneuve per cercare di far segnare il miglior tempo nelle qualifiche canadesi.

La Ferrari prova a dare continuità ai due podi di Charles Leclerc. Negli ultimi appuntamenti il monegasco ha rilanciato la scuderia di Maranello chiudendo alla seconda posizione il GP di Monte-Carlo ed al terzo posto il GP di Spagna. Questi risultati hanno riportati la rossa al secondo posto della classifica costruttori con la speranza che Lewis Hamilton possa trovare, già dal week-end canadese, un maggior feeling con la proprio monoposto.

I favoriti per ottenere la pole position sono Oscar Piastri e Lando Norris. Dopo la vittoria di Barcellona l’australiano cercherà di dare un altro segnale al compagno di scuderia. Attenzione sempre al terzo incomodo Max Verstappen: il campione del mondo proverà ancora una volta a dar filo da torcere alle due “papaya” e siglare nuovamente il giro più veloce.

La giornata inizierà alle 18.30 per la terza sessione di prove libere, ultima occasione per studiare le proprie monoposto in vista delle qualifiche in programma per le 22.00. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale del GP del Canada con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!