LIVE Errani/Paolini-Mihalikova/Nicholls, WTA Berlino 2025 in DIRETTA: le campionesse olimpiche inseguono un nuovo titolo

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti a tutti nella Diretta Live testuale della finale di doppio femminile del WTA 500 di Berlino, al quale parteciperà la coppia composta da Sara Errani e Jasmine Paolini che sfideranno il duo Tereza Mihalikova e Olivia Nicholls. Le due campionesse olimpiche italiane, nonché prime teste di serie del torneo, scenderanno in campo in quella che è la terza finale di fila della loro incredibile stagione, dopo il Masters 1000 di Roma e il Roland Garros, e la quarta dell’anno visto che il 15 febbraio hanno disputato la finale del WTA 500 di Doha.

Errani e Paolini, che hanno raggiunto questa finale con la quattordicesima vittoria di fila, in realtà sono state favorite dal forfait di Paula Badosa che ha costretto al ritiro anticipato la coppia composta dalla tennista spagnola e da Ons Jabeur, che non hanno potuto disputare la semifinale. Tuttavia, rispetto alle avversarie che non hanno mai perso un set nel corso del torneo, le due azzurre hanno macchiato, per cosi dire, il loro percorso nel quarto di finale contro Ahslyn Krueger e Jessica Pegula, contro le quali hanno vinto 2-1 (5-7, 6-1, 10-6).

Come detto, Mihalikova e Nicholls non hanno mai concesso un set alle loro avversarie nel corso del WTA 500 di Berlino, riuscendo a raggiungere il match decisivo del torneo grazie alla vittoria in semifinale contro Asia Muhammad e Demi Schuurs, battute 2-0 (6-2, 6-3) in 1 ora e 11 minuti. Le tennista slovacca e la tennista britannica non sono tra le teste di serie del torneo essendo, nel ranking WTA di doppio, rispettivamente la numero 32 e la numero 29 in classifica mentre, per quanto riguarda Errani e Paolini, sono entrambe alla numero 6, già certe di essere alla numero 5 a partire dalla prossima settimana: ovviamente, questa netta differenza di classifica rende le italiane favorite per la vittoria finale.

Il match valido per la finale di doppio del WTA 500 di Berlino sarà il secondo e ultimo match sullo Steffi Graff Stadium, con il programma dell’ultimo giorno di partite che inizierà alle 12:00 con la finale singolare tra Marketa Vondrousova e Xinyu Wang. Dopo la sfida tra la ceca e la cinese toccherà ad Errani/Paolini vincere il loro quarto titolo stagionale. Ovviamente, come sempre, potrete seguire il match integrale grazie alla Diretta Live Testuale che vi propone OA Sport: buon divertimento e buon tennis a tutti!