LIVE Errani/Paolini-Kostyuk/Lys, WTA Berlino 2025 in DIRETTA: le campionesse olimpiche alla prova dell’erba

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE testuale dell’esordio della coppia di doppio tutta italiana composta da Sara Errani e Jasmine Paolini al WTA 500 di Berlino, con le due azzurre neo campionesse slam grazie alla vittoria al Roland Garros che affronteranno Marta Kostyuk e Eva Lys in una sfida che le vede nettamente favorire.

Errani e Paolini, le prime teste di serie di questa edizione del WTA 500 di Berlino, come detto poc’anzi, iniziano questo torneo con il sorriso sui denti visto che sono le fresche campionesse del Roland Garros 2025 che è terminato pochi giorni fa: le due azzurre sono riuscite a battere in finale la coppia composta da Anna Danilina e Aleksandra Krunic per 2-1 (6-4, 2-6, 6-1), con Paolini che ha quindi conquistato il primo Slam della sua carriera, mentre Errani ha vinto il sesto.

La partita è la terza in programma oggi sul Court 1 con il programma che in questo campo inizierà alle 11:30 con la sfida di singolare tra Xinyu Wang e Daria Kasatkina, seguita poi dal match di doppio tra la coppia composta da Storm Hunter e Desirae Kraxczyk che sfiderà il particolare tandem di Paula Badosa e Ons Jabeur, con l’inizio che non è previsto prima delle 13.30. Terminata anche la sfida di doppio toccherà anche alle principesse del tennis italiano, che entreranno nel Court 1 non prima delle 14:30

Come sempre OA Sport vi propone la Diretta Live del match di Sara Errani e Jasmine Paolini contro la coppia formata da Kostyuk e Lys, con le azzurre che vorranno sicuramente puntare a vincere il torneo di preparazione a Wimbledon, Slam al quale arrivano da complete favorite. A questo punto, non resta che augurare a tutti voi un buon tennis da parte di OA Sport!