LIVE Canottaggio, Europei 2025 in DIRETTA: Italia ambiziosa con il 4 di coppia

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della giornata finale degli Europei di canottaggio 2025.

Quest’oggi a Plovdiv (Bulgaria) si assegnano le ultime medaglie della rassegna continentale.

Dopo le due medaglie d’argento conquistate nel due senza (sia maschile che femminile), gli atleti azzurri tornano protagonisti nel quattro di coppia maschile e nell’otto.

Il programma scatterà alle 8.30 italiane, con le finali b del quattro di coppia maschile e femminile. Dopo le finali per il piazzamento dei singoli, assisteremo invece alla finale per le medaglie del quattro di coppia femminile, con favorite Francia e Paesi Bassi.

La seguente finale del quattro di coppia maschile sarà la prima che vedrà l‘Italia protagonista, con Matteo Sartori, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Giacomo Gentili che proveranno ad insidiare l’equipaggio polacco e britannico, in virtù del quarto tempo complessivo delle semifinali di venerdì e dell’argento olimpico a Parigi 2024.

Nessun canottiere azzurro disputerà le finali per le medaglie dei singoli, storia completamente diversa per quanto riguarda l’otto maschile e l’otto femminile. I vogatori impegnati nelle seguenti specialità saranno: Clara Guerra, Elisa Mondelli, Stefania Gobbi, Giorgia Pelacchi, Silvia Terrazzi, Kiri Inglese-Hawke, Laura Meriano e Alice Codato nel femminile; Davide Comini, Salvatore Monfrecola, Francesco Pallozzi, Alfonso Scalzone, Giovanni Abagnale, Alessandro Gardino, Nunzio Di Colandrea, Giovanni Codato nel maschile. Tuttavia, difficilmente arriveranno medaglie da questa categoria. L’otto maschile sarà anche la regata che chiuderà gli Europei di canottaggio di Plovdiv.

Il programma inizierà alle ore 8.30 italiane, daremo i primi aggiornamenti a partire dalle 9.30, vi aspettiamo numerosi!