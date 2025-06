LIVE Bolelli/Vavassori-Melo/Zverev, ATP Halle 2025 in DIRETTA: gli azzurri sfidano l’idolo di casa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di primo turno del torneo di doppio all’ATP 500 di Halle che mette di fronte da una parte Simone Bolelli e Andrea Vavassori e dall’altra Marcelo Melo e Alexander Zverev. Come vedremo, la seconda non è una coppia inedita, anzi.

Melo, infatti, quando non è impegnato con il connazionale Rafael Matos tende a far coppia con l’ex numero 2 del mondo in singolare: insieme i due, nel 2024, hanno perso la finale del Masters 1000 di Montecarlo al match tie-break. Tutte le altre finali in doppio di Zverev sono arrivate tra il 2015 e il 2019 assieme al fratello Mischa. Quanto a Melo, parliamo di un due volte vincitore Slam (con Ivan Dodig al Roland Garros 2015 e Lukasz Kubot a Wimbledon 2017).

Per Bolelli e Vavassori è l’esordio sull’erba in questa stagione, che arriva proprio là dove avevano portato a casa uno dei titoli più importanti del loro 2024. I due sono stati molto sfortunati al Roland Garros, pescando al terzo turno Ebden/Peers che avevano vinto le Olimpiadi proprio su quei campi, ma anche qui non è che si possa definire fortuna quella di pescare Melo e Zverev.

Bolelli e Vavassori hanno avuto a che fare con Melo (insieme a Matos) due volte nel 2024: prima al Roland Garros (2° turno, vittoria italiana 7-5 7-5) in Coppa Davis 2024 (successo tiratissimo dei brasiliani ininfluente, dato il 2-1 Italia). Zverev, invece, non ha mai affrontato nessuno dei due in nessuna combinazione, come nemmeno li ha mai sfidati in singolare (l’uno perché a fine carriera in specialità, l’altro perché le apparizioni nei maggiori tornei sono state quasi sempre in ben altre situazioni).

Il match tra Bolelli/Vavassori e Melo/Zverev si giocherà come quarto dalle 11:30 sul secondo campo (Schauinsland-Reisen Court) di Halle dopo de Jong-Machac, Humbert-Shapovalov e Auger-Aliassime-Djere. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!