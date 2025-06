LIVE Bolelli/Vavassori-Lammons/Withrow, ATP Halle 2025 in DIRETTA: ostacolo americano verso la semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale del match di doppio dell’ATP 500 di Halle che vedrà scontrarsi la coppia di italiani composta da Simone Bolelli e Andrea Vavassori contro la coppia americana composta da Nathaniel Lammons e Jackson Withrow, con l’unico precedente che da ragione agli azzurri giocato il 12 marzo 2024 ad Indian Wells e vinto con un secco 2-0 (7-6, 6-1).

Oltre ad essere il match valido per i quarti di finale dell’ATP 500 di Halle, questo è anche il secondo turno del torneo: infatti, Bolelli e Vavassori nella giornata di ieri hanno battuto per 2-0 (7-6, 7-5) la coppia composta da Marcelo Melo e Alexander Zverev, improvvisatosi doppista per una competizione con l’obiettivo di mettere più partite possibili su erba nelle gambe in vista di Wimbledon. Gli azzurri hanno eseguito un match davvero molto solido con la percentuale di prime palle in campo che ha toccato il 74% con l’88% di punti raccolti.

Ora però, in questi ostici quarti di finale, tocca ai già citati americani, che nel corso del primo turno hanno battuto 2-1 (6-4, 6-7, 10-8) la coppia esordiente composta da Tomas Machac e Jan Zielinski, riuscendo a vincere il primo match dopo ben nove sconfitte di fila: l’ultimo trionfo risale addirittura al 17 gennaio 2025 contro Marcos Giron e Evan King, contro i quali, al primo turno dell’ultimo Australian Open disputato, hanno vinto per 2-1 (4-6, 7-6, 7-5).

Mentre Bolelli e Vavassori, campioni in carica dell’ATP 500 di Halle e seconde teste di serie del torneo, si trovano rispettivamente alla posizione numero 12 e 13 del ranking ATP nella categoria del doppio, Lammons e Withrow vivono un momento di forte crisi rispetto ai rispettivi best ranking, visto anche le difficoltà riscontrate praticamente da inizio stagione: infatti, il primo è alla posizione numero 32 mentre il secondo alla posizione numero 28. Proprio per questo motivo, sono i nostri azzurri a partire favoriti per questo match.

Il match tra Bolelli/Vavassori e Lammons/Withrow, sarà il terzo e ultimo incontro in programma sullo Schaulnsland-Relsen Court con l’ordine di gioco che partirà con la sfida delle 13:00 tra i canadesi Felix Auger-Aliassime e Dennis Shapovalov che affronteranno le terze teste di serie americane Christian Harrison ed Evan King. Successivamente, a precedere il match degli azzurri, ci sarà il debutto delle prime teste di serie dell’ATP 500 di Halle, nonché padroni di casa, Kevin Krawietz e Tim Puetz che se la vedranno con Andre Goransson e Sem Verbeek. Ovviamente, la sfida per accedere alla semifinale tra Bolelli e Vavassori contro Lammons e Withrow sarà interamente raccontata in Diretta Live testuale dalla redazione di OA Sport! Non ci resta che augurarvi buon divertimento e buon tennis a tutti!