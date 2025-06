LIVE Atletica, Meeting Turku 2025 in DIRETTA: il ritorno di Marcell Jacobs! C’è Mattia Furlani

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del Meeting di Turku 2025. Nella città finlandese spazio ad una serata di grande atletica con numerosi protagonisti di livello internazionale che animeranno le gare in programma. Tanti anche gli alfieri dell’atletica italiana con l’esordio stagionale sui 100 di Marcell Jacobs ed una nuova occasione per Mattia Furlani.

Il campione Olimpico di Tokyo 2020 torna in gara dopo aver smaltito i recenti problemi fisici. Jacobs ha peraltro annunciato la sua iniziale programmazione estiva che lo proietterà ai Mondiali che si disputeranno a settembre nella metropoli nipponica. A Turku incrocerà 5 atleti che in carriera sono scesi sotto il muro dei 10 secondicome il canadese Andre De Grasse ed il ghanese Benjamin Azmati.

Furlani invece vuole continuare a stupire dopo aver siglato il miglior balzo mondiale stagionale. L’8.37 di Torun è infatti ancora la miglior misura del 2025. Furlani troverà avversari di livello come l’australiano Liam Adcock ed il giamaicano Tajay Gayle. Meeting finnico che vedrà in azione per l’Italia anche la recente primatista italiana dei 100 hs Giada Carmassi. L’azzurra ha siglato un gran 12.69 nella tappa di Diamond League di Stoccolma andata in scena domenica. Presenti Sara Fantini (lancio del martello), Elisa Molinarolo (salto con l’asta), Sinatayehu Vissa e Gaia Sabbatini (1500 metri).

Il Meeting di Turku inizierà alle 17.30. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento e forza azzurri!