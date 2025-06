LIVE Atletica, Meeting Rovereto 2025 in DIRETTA: Battocletti e Diaz le stelle più attese

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Palio della Quercia, il meeting di Rovereto edizione 2025 di atletica leggera. Torna in pista l’atletica di alto livello a Rovereto, con il Palio Città della Quercia, valido per il circuito World Athletics Continental Tour Silver, che oggi, lunedì 2 giugno porterà in pedana e in pista alcuni dei protagonisti più attesi del panorama nazionale e internazionale.

Attesissima la “quasi” padrona di casa Nadia Battocletti, reduce da una stagione straordinaria: argento olimpico nei 10.000 metri a Parigi e dominatrice in Europa, con quattro titoli conquistati in meno di un anno tra pista, cross e strada. L’atleta trentina, che corre in casa, si cimenterà nei 1500 metri, una distanza su cui è cresciuta molto, fino a scendere sotto i quattro minuti (3:59.19 al Golden Gala 2023). Dovrà vedersela con avversarie di livello come l’australiana Linden Hall, l’americana Helen Schlachtenhaufen e l’etiope Netsanet Desta.

Nel salto triplo maschile, fari puntati su Andy Diaz, primatista italiano, campione mondiale ed europeo indoor e bronzo olimpico a Parigi 2024. Per lui ci sarà un confronto interessante con il tedesco Max Hess, già medagliato a livello continentale, con vista sul Golden Gala di venerdì sera.

Gli 800 metri vedranno in gara Catalin Tecuceanu e Eloisa Coiro, mentre nei 400 metri tornerà in azione Virginia Troiani, tra le protagoniste della staffetta azzurra. Sul fronte internazionale spiccano i nomi dei fratelli norvegesi Henrik e Filip Ingebrigtsen, protagonisti del mezzofondo europeo, e dello spagnolo Mohamed Attaoui, uno degli ottocentisti emergenti del momento.

