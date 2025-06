LIVE Atletica Meeting Hengelo 2025 in diretta: Tecuceanu riparte dall’Olanda

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del meeting di atletica leggera in programma a Hengelo. La gara che attirerà l’attenzione italiana nel prestigioso meeting di Hengelo, tappa Gold del World Athletics Continental Tour in programma lunedì 9 giugno, sono gli 800 metri maschili, che vedranno al via Catalin Tecuceanu, unico azzurro iscritto nella manifestazione olandese. Per il mezzofondista delle Fiamme Oro, sarà un banco di prova importante dopo un avvio di stagione sotto tono.

Tecuceanu ha recentemente intrapreso un nuovo percorso tecnico, scegliendo di affidarsi ad Andrea Ceccarelli, già tecnico dell’argento europeo indoor Simone Barontini. A Hengelo, l’azzurro dovrà misurarsi con una concorrenza agguerrita: tra gli iscritti spiccano i nomi del giovane talento olandese Niels Laros, finalista olimpico nei 1500 e primatista mondiale U20 dei 1000 proprio a Hengelo un anno fa, e dei medagliati europei Mark English (Irlanda) e Catalin Tecuceanu stesso, bronzo continentale nel 2022, ora chiamato a ritrovare lo smalto dei giorni migliori.

Accanto al padovano, il programma offre una parata di stelle internazionali, a partire dall’idolo di casa Femke Bol, che tornerà a gareggiare nei suoi amati 400 ostacoli. Dopo l’ottimo esordio stagionale a Rabat (52”46), la campionessa mondiale è pronta a infiammare il pubblico olandese. Lo scorso anno a Hengelo vinse i 400 piani con il record del meeting (50”02), ma stavolta affronterà la sua specialità, contro rivali come Louise Maraval, Cathelijn Peeters, Lina Nielsen e Cassandra Tate.

Dal raduno in Marocco tornano in gara anche Nadine Visser, impegnata nei 100 ostacoli (dove affronterà la sudafricana Marione Fourie e la polacca Pia Skrzyszowska), e Lieke Klaver, seconda ai Mondiali indoor nei 400, che testerà la velocità nei 200 metri contro Natalia Kaczmarek, Anavia Battle e Torrie Lewis.

Nel disco maschile si preannuncia una sfida da record tra l’australiano Matthew Denny (74,78 m, secondo miglior lancio di sempre) e lo sloveno Kristjan Ceh (72,36 m, record nazionale e sesto all time), con la presenza del giamaicano Roje Stona e di altri nomi di peso come Fedrick Dacres, Sam Mattis e Lawrence Okoye. Nel peso femminile attesissimo il duello tra Chase Jackson (USA) e Jessica Schilder (Olanda), separate da appena sette centimetri nella lista mondiale stagionale. Con loro anche Maggie Ewen, Fanny Roos e Danniel Thomas-Dodd.

Grande attesa anche per le prove tecniche: nel salto con l’asta maschile si affronteranno tre uomini da oltre sei metri – Ernest Obiena, Chris Nilsen e KC Lightfoot – mentre nel lungo spiccano Carey McLeod e Liam Adcock (entrambi 8,33 m nel 2024). Nell’alto femminile guida il cast Nicola Olyslagers, due volte iridata indoor.

Nei 110 ostacoli maschili occhi su Cordell Tinch (12”87 a maggio), opposto al connazionale Daniel Roberts e al giamaicano Omar McLeod, campione olimpico 2016. Nei 3000 siepi donne torna la campionessa olimpica Peruth Chemutai, contro l’asiatica Daisy Jepkemei. Tra le altre gare da seguire, anche gli 800 femminili, con dieci atlete accreditate sotto i 2 minuti: guida il gruppo la francese Anaïs Bourgoin (1:57.81), opposta alla botswana Oratile Nowe e all’americana Sage Hurta-Klecker.

Infine, lo sprint con Ronnie Baker, Yohan Blake e Benjamin Richardson nei 100 metri, e il 400 maschile con Liemarvin Bonevacia e altri olandesi in cerca di gloria casalinga.

Si inizia alle 17.00.