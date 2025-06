LIVE Atletica, Europei a squadre 2025 in DIRETTA: l’Italia cerca l’attacco finale con Iapichino e Fabbri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ultima giornata dei Campionati Europei a squadre 2025 di atletica leggera. Nello Stadio Vallehermoso di Madrid, sede della manifestazione che ha raccolto l’eredità della Coppa Europa, oggi si chiude il sipario su un’edizione combattuta ed entusiasmante. In programma ci sono dodici gare, decisive per l’assegnazione dei punti alle squadre in corsa per il podio, Italia compresa, che proverà a completare la rimonta dopo alcune sfortune nelle prime due giornate.

Il programma si apre con il getto del peso maschile, una delle prove clou per i colori azzurri. Leonardo Fabbri, tornato a superare i 22 metri, parte con i favori del pronostico. I principali rivali? Il britannico Scott Lincoln, il ceco Tomas Stanek e lo svedese Petersson, recentemente tornato su buoni livelli. Alle 18:15 toccherà al giavellotto femminile, dove Paola Padovan cercherà di difendere i colori italiani con l’obiettivo di andare a punti. Tra le protagoniste annunciate ci sono la greca Elina Tzengko, già vicina al personale in primavera, e la lituana Jasiunaite, in grande crescita nelle ultime settimane.

Alle 19:00 si accende la pista con i 200 metri femminili: Dalia Kaddari se la vedrà con avversarie temibili come la svedese Julia Henriksson, la portoghese Bazolo e l’olandese Lieke Klaver, al via su questa distanza anziché nei 400. Subito dopo, spazio ai 200 metri maschili, con Fausto Desalu che ha mostrato solidità in questa prima parte di stagione. A contendergli la vittoria ci saranno il britannico Toby Harries, vicino ai suoi tempi migliori, l’olandese Mo-Ajok in crescita e il tedesco Hartmann, mentre è incognita la condizione dello svizzero Reais.

Nel salto in alto femminile, fari puntati su Yaroslava Mahuchikh, detentrice del record mondiale e nettamente favorita. Dietro di lei, la tedesca Onnen e la polacca Zodzik, in un gruppo compatto che comprende anche la ceca Hruba e la sorprendente svedese Engla Nilsson, bronzo agli Europei indoor. Per l’Italia, Idea Pieroni cercherà di mettere a frutto la sua regolarità oltre l’1.90. Sui 1500 metri donne, l’azzurra Marta Zenoni, forte del crono di 4:01.52 al Golden Gala, parte tra le più accreditate. Non c’è una vera favorita, e la chiave sarà la gestione tattica della gara contro atlete come la britannica Walcott-Nolan, la polacca Kazimierska, la francese Guillemot e la spagnola Marques.

Il salto in lungo femminile promette spettacolo grazie alla nuova sfida tra Larissa Iapichino (7,06 a Palermo) e la tedesca Malaika Mihambo. Attenzione anche alla francese Kpatcha, recentemente oltre i 7 metri, alla svizzera Kalin, alla portoghese De Sousa, alla spagnola Diame e alla britannica Sawyers, rientrata a ottimi livelli. Nei 1500 metri maschili, Federico Riva proverà a confermare l’eccellente momento di forma: record italiano sul miglio, secondo tempo di sempre in Italia sulla distanza e nuovo primato negli 800. Sarà sfida con lo spagnolo Adrian Ben, il portoghese Isaac Nader, autore di ottimi crono, il francese Anas Lagtyi e l’ungherese Ferenc Kovacs, brillante nella recente trasferta americana.

Alle 20:22 andrà in scena una delle prove più complicate per l’Italia: il giavellotto maschile, dove Roberto Orlando proverà a contenere i danni contro un avversario dominante come il tedesco Julian Weber, autore di lanci oltre i 90 metri e capace di ripetersi su misure superiori agli 86 metri. A seguire, le 3000 siepi femminili, altra sfida impegnativa per gli azzurri. In testa ai pronostici c’è la spagnola Marta Serrano, in grande condizione, affiancata dalla francese Flavie Renouard, dalla polacca Krolik e dalla britannica Tait, quarta agli NCAA. Per l’Italia, Gaia Colli punterà a migliorarsi e portare punti.

In chiusura di giornata, grande attesa per il ritorno in pista di Yeman Crippa nei 5000 metri. Dopo i trionfi in mezza maratona, l’azzurro incrocia avversari di altissimo profilo: lo svizzero Dominic Lobalu, lo spagnolo Thierry Ndikumwenayo e il giovane talento olandese Niels Laros. Occhio anche al tedesco Frederik Ruppert, reduce da prestazioni eccellenti sui 3000 siepi. A chiudere il programma, la staffetta 4×400 mista, con l’Italia che schiera un gruppo competitivo: Alice Mangione, Virginia Troiani, Alessandra Bonora, Vladimir Aceti, Lorenzo Benati, Brayan Lopez, oltre alle alternative Polinari e Scotti. Tra le rivali più attese ci sono la Spagna, che ha convocato le iridate Hervas e Sevilla, e la Polonia, mentre l’Olanda sarà priva di Femke Bol e Lieke Klaver.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE dell’ultima giornata dei Campionati Europei a squadre 2025 di atletica leggera: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, gara dopo gara, per non perdersi davvero nulla della seconda giornata di gare a Madrid. Si incomincia alle ore 18.00 e si andrà avanti fino alle ore 22.00 circa. Buon divertimento a tutti.