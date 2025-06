LIVE Atletica, Europei a squadre 2025 in DIRETTA: Italia con Furlani, Fantini e Saraceni. Attesa per le 4×100

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Europei a squadre 2025 di atletica. Allo Stadio Vallehermoso di Madrid, che durante questo fine settimana ospiterà la ex Coppa Europa, si entra ancor di più nel vivo della competizione. Altre dodici gare si disputeranno quest’oggi, con punti preziosi che verranno messi a disposizione alle nazioni in caccia del successo finale.

La strada per la difesa del titolo si è fatta complicata per ciò che riguarda l’Italia. Dopo la prima giornata di gare, la formazione azzurra è terza in classifica a quota 133 punti. La Spagna dista una sola lunghezza, ma i Paesi Bassi conducono con un margine di 32,5 punti sui detentori della competizione. La squadra italiana è attesa a una seconda giornata all’attacco per cercar di arrivare alle prove di domenica con un distacco contenuto dai neerlandesi.

Mattia Furlani nel salto in lungo, Lorenzo Simonelli sui 110 ostacoli e Sara Fantini nel lancio del martello Giada Carmassi sui 100 ostacoli e Ayomide Folorunso sui 400 ostacoli proveranno a lasciare un segno, qualche dubbio sulla condizione di Alessandro Sibilio. Curiosità per le due staffette 4×100. La freschezza di Matteo Sioli nel salto in alto ed Erika Saraceni (salto triplo) sarà preziosa, così come l’esperienza di Eloisa Coiro (800 metri). Occorrerà stringere i denti nel lancio del disco con Enrico Saccomano.

Si incomincia alle ore 18.00 e si andrà avanti fino alle ore 22.00 circa.