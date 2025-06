LIVE Atletica, Diamond League Parigi 2025 in DIRETTA: attesi Sibilio e Bruni

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del meeting di Parigi (Francia), valevole per la Diamond League 2025, ottavo appuntamento stagionale del massimo circuito internazionale itinerante. Ultimo ballo di giugno prima della pausa di fine mese. Gli atleti si sfideranno nella cornice dello Stade Charlety in un contesto affascinante, a una settimana dall’atteso appuntamento degli Europei a squadre programmati a Madrid.

Non poche le stelle presenti nella capitale francese quest’oggi. Spiccano in particolar modo l’ucraina Yaroslava Mahuchikh – detentrice del record mondiale nell’alto – e Grant Holloway, oro olimpico in carica nei 110 ostacoli. Al via troveremo anche Rai Benjamin nei 400 ostacoli, Neeraj Chopra nel giavellotto e Marileidy Paulino nei 400 metri femminili.

Due gli italiani al via. Nei 400 ostacoli maschili sarà al via Alessandro Sibilio: il napoletano ha centrato il primo successo in Diamond League a Doha nella stagione corrente, e vorrà testarsi in vista degli Europei a squadre di Madrid previsti nel prossimo weekend. Al femminile, vedremo in azione Roberta Bruni nel salto con l’asta: la laziale è leader della classifica di specialità, primato che l’azzurra vorrà difendere a tutti i costi.

