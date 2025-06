L’Italia quasi al completo sfida la Polonia sperimentale nella prima sfida della seconda settimana di VNL 2025

È la Polonia B o Polonia sperimentale quella che si prepara ad affrontare la settimana statunitense di VNL 2025. Wilfredo León, Aleksander Sliwka, Tomasz Fornal, Lukasz Kaczmarek, Bartosz Kurek, Norbert Huber, Mateusz Bieniek, Jakub Kochanowski, Marcin Janusz, Grzegorz Lomacz, Pawel Zatorski: nessuno di queste autentiche star del volley polacco e mondiale sarà in campo a partire dalla sfida contro l’Italia. Nikola Grbic ha fatto la scelta di dare spazio ad un gruppo di giocatori che non necessariamente fanno della gioventù la loro caratteristica e che hanno in Kamil Semeniuk, giocatore specializzato in Champions League, campione d’Europa in carica sia per Club che per Nazionali, il loro faro.

Dall’altra parte c’è invece un’Italia molto vicina a quella cosiddetta titolare, con l’innesto rispetto alla prima settimana di giocatori importanti come la coppia di schiacciatori dell’Itas composta da Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, come il centrale Gialuca Galassi, il libero Fabio Balaso o l’alzatore Riccardo Sbertoli che torna a formare con Simone Giannelli, la coppia collaudata dei registi azzurri. Fefè De Giorgi ritrova dunque la “sua” squadra, quella che lo ha portato sul tetto del mondo, con qualcosa in più, forse, rispetto allo scorso anno.

La novità rispetto alla stagione olimpica è la credibilità e la qualità delle alternative di cui può disporre il tecnico azzurro, figlie di una scelta e della stagione appena conclusa. La scelta è quella di Kamil Rychlicki di diventare italiano e mettersi a disposizione della Nazionale azzurra. L’Italia guadagna un opposto affidabile, che non fa sempre della continuità il suo punto di forza ma che può dare una valida alternativa ad un altro giocatore non sempre continuo come Yuri Romanò. Una scelta che tarpa un po’ le ali alla crescita di Alessandro Bovolenta che avrà comunque tempo e modo di dimostrare quanto vale.

C’è un’altra alternativa importante, quella del libero con Gabriele Laurenzano che può insidiare il posto da titolare a Fabio Balaso: una rivalità che può permettere ad entrambi di alzare ulteriormente l’asticella e che si potrebbe trasformare in alternanza. Il nome nuovo su cui può contare De Giorgi è quello di Giovannimaria Gargiulo, centrale di Civitanova, che già nella prima settimana ha dimostrato di poter reggere il posto da titolare, magari in diagonale con quel Galassi che fa il suo ritorno in azzurro proprio questa settimana, in attesa che Russo torni a far parlare di sé non per i problemi fisici che lo assillano. In tutto questo a disposizione (non questa settimana) c’è Simone Anzani che può essere l’uomo in più, non solo dal punto di vista tecnico, per la Nazionale azzurra.

La Polonia richiama alla memoria le ultime grandi finali internazionali dell’Italia: dal trionfo mondiale azzurro nel 2022 alla sconfitta nella finale dell’Europeo 2023, partite che sono entrate nella storia del volley azzurro. I polacchi si sono dimostrati solidi anche in avvio di VNL, chiudendo, con la formazione simil titolare, imbattuti la prima fase con successi netti su Olanda, Giappone, Turchia e Serbia. Grbic, avendo già la qualificazione in tasca visto che la final eight si disputerà proprio in Polonia, si può permettere qualche variazione sul tema nelle convocazioni e dunque ha chiamato tanti giocatori interessanti ma poco conosciuti a livello internazionale per questa seconda settimana di VNL.

Gli alzatori di questa Polonia B che non va assolutamente sottovalutata, sono Marcin Komenda, 29 anni da poco compiuti, alla quarta stagione nel Bogdanka Luk Lublin e Lukasz Kozub, 28 anni, passato nella scorsa estate dall’Asseco Resovia Rzeszów all’Indykpol AZS Olsztyn. Gli opposti sono Kewin Sasak, 27 anni, dallo scorso anno al BOGDANKA LUK Lublin e Bartosz Gomulka, 23 anni, lo scorso anno al GKS Katowice e dal prossimo al PGE Projekt Warszawa.

In banda sono convocati il campione d’Europa sia per club che in Nazionale, Kamil Semeniuk, 29 anni, punto di forza anche per le prossime due stagioni della Sir Susa Vim Perugia, Artur Szalpuk, 30 anni, fino allo scorso anno al PGE Project Warszawa e dal prossimo nell’Asseco Resovia Rzeszow, Rafal Zsymura, 29enne, dallo scorso anno in forza allo ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, Michal Gierzot, 23 anni, bielorusso, naturalizzato polacco, fino allo scorso anno al PSG Stal Nysa e dalla prossima stagione al JSW Jastrzębski Węgiel.

I centrali sono Sebasztyan Adamczyk, 26 anni, al secondo anno in forza al Steam Hemarpol Norwid Częstochowa, Szymon Jakubiszak, 27 anni, passato questa estate dall’Indykpol AZS Olsztyn allo ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, Mateusz Poreba, 26 anni, lo scorso anno allo ZAKSA Kędzierzyn-Koźle e dal prossimo all’Asseco Resovia Rzeszów e Jakub Nowak, 20 anni appena compiuti, nella passata stagione al KS Lechia Tomaszów Mazowiecki e dalla prossima allo Steam Hemarpol Norwid Częstochowa. I liberi sono Mateusz Czunkiewicz, 29 anni, nuovo giocatore dello ZAKSA Kędzierzyn-Koźle dopo sei stagioni nello MKS Ślepsk Malow Suwałki e Maksymilian Granieczny, 20 anni fra qualche giorno, passato dal Cuprum Stilon Gorzów al JSW Jastrzębski Węgiel.