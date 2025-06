Judo, Tavano non fa l’impresa con Dicko ed è subito eliminata. Fuori anche Simonetti ai Mondiali

Finisce già al primo turno l’avventura di Asya Tavano ed Erica Simonetti nella settima giornata dei Campionati Mondiali 2025 di judo, in corso di svolgimento alla László Papp Arena di Budapest (Ungheria). Day-7 in cui vengono assegnati gli ultimi due titoli individuali (nei pesi massimi) della rassegna iridata, mentre domani andrà in scena la gara a squadre per chiudere il programma della manifestazione.

Pochi rimpianti oggettivamente per Tavano, numero 14 del ranking e tre volte medagliata agli Europei Senior, che non è riuscita a ripetere o addirittura migliorare l’ottimo quinto posto mondiale di Abu Dhabi 2024 trovando subito purtroppo sulla sua strada la formidabile francese Romane Dicko, numero 1 al mondo e campionessa d’Europa in carica con in bacheca ben due bronzi olimpici individuali (e due ori nel Team Event) a 25 anni.

La 23enne friulana, autrice di un clamoroso upset proprio contro Dicko ai Mondiali di Doha 2023, non ha replicato quell’impresa dovendo alzare bandiera bianca dopo meno di due minuti per ippon (waza-ari e poi immobilizzazione a terra per 10 secondi). Niente da fare anche per Simonetti, al debutto assoluto in una prova individuale dei Mondiali Senior, sconfitta per somma di sanzioni al Golden Score dall’uzbeka Iriskhon Kurbanbaeva.