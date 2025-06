Judo, Scutto e Nagayama si prendono la scena nella prima giornata dei Mondiali a Budapest

Prima giornata a forti tinte azzurre in occasione dei Campionati Mondiali 2025 di judo, in corso di svolgimento alla László Papp Arena di Budapest (in Ungheria). L’Italia festeggia infatti il meraviglioso trionfo di Assunta Scutto nella -48 kg, mentre nell’altra categoria di peso prevista oggi è il Giappone a prendersi la scena con l’oro di Ryuju Nagayama nella -60 kg.

Partiamo dai pesi leggeri femminili, con la 23enne napoletana “Susy” Scutto che ha realizzato un’impresa favolosa battendo in finale la Abiba Abuzhakynova con il terzo ippon consecutivo del torneo (dopo quelli inflitti alla taiwanese Lin Chen-Hao e soprattutto in semifinale alla francese Shirine Boukli) e laureandosi per la prima volta in carriera Campionessa del Mondo assoluta.

Per la campana classe 2002 si tratta inoltre del quarto podio di fila in una rassegna iridata (su quattro partecipazioni complessive), dopo i bronzi del biennio 2022-2023 e l’argento di Abu Dhabi 2024. Terza posizione ex aequo per la favorita giapponese Wakana Koga, sorpresa ai quarti per somma di sanzioni da Abuzhakynova, e per la sorprendente spagnola Laura Martinez Abelenda (che ha regolato ai quarti la rising star svedese Tara Babulfath).

Il secondo titolo del day-1 è stato assegnato al formidabile nipponico Ryuju Nagayama, bronzo olimpico a Parigi 2024, che ha sbloccato una casella importante nel suo palmarès ottenendo il suo primo oro mondiale senior dopo due bronzi iridati e tre affermazioni al Master. Ottimo argento per l’emergente francese Romain Valadier Picard, terzi il russo Ayub Bliev ed il mongolo Yolk Kazirbyek.