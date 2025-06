Judo, Mondiale da sogno per l’Italia grazie alle imprese di Assunta Scutto e Alice Bellandi

I Campionati Mondiali di Budapest sono andati in archivio con un bilancio trionfale per il judo italiano, che ha dimezzato il numero di medaglie conquistate rispetto alle precedenti due edizioni da record (4 podi a Doha 2023 e Abu Dhabi 2024) migliorandone però la qualità grazie alle vittorie di Assunta Scutto nei pesi leggeri e di Alice Bellandi nella -78 kg.

Una doppia impresa che ha proiettato l’Italia al quarto posto del medagliere complessivo della manifestazione (terza piazza prendendo in considerazione solo le gare individuali) ed in seconda posizione nel settore femminile, che raggiunge quota otto titoli iridati assoluti nella storia mentre prosegue la maledizione dell’oro mondiale per il judo azzurro al maschile.

Scutto, a soli 23 anni, è diventata l’italiana più medagliata di sempre nei Campionati Mondiali con quattro podi su altrettante partecipazioni, ma a Budapest ha completato la collezione di metalli (dopo due bronzi ed un argento) portando a casa un oro dall’enorme peso specifico dopo aver battuto per ippon tra semifinale e finale due big della -48 kg come la francese Shirine Boukli e la kazaka Abiba Abuzhakynova. Il prossimo obiettivo per la giovane napoletana diventa il titolo europeo e soprattutto una medaglia olimpica a Los Angeles 2028, per cancellare la delusione di Parigi.

Bellandi, undici mesi dopo la conquista dell’oro a cinque cerchi, è stata l’unica judoka (uomini compresi) in grado di ottenere il titolo mondiale a Budapest da campionessa olimpica in carica. La bresciana si è confermata dunque la regina della categoria -78 kg, aggiudicandosi il suo primo oro iridato e raggiungendo un traguardo inedito a livello italiano (nessuno aveva mai vinto sia le Olimpiadi che i Mondiali in carriera) in attesa di chiudere il cerchio con gli Europei.

Tra le altre note positive della spedizione va evidenziato sicuramente il quinto posto di Kenny Komi Bedel nei -90 kg, mentre Manuel Lombardo è rimasto ai piedi del podio nei -73 kg ed il dominatore degli Europei di Podgorica Christian Parlati è rimasto a bocca asciutta. Italia competitiva anche nella gara a squadre, ma la netta sconfitta nella finalina contro la Germania non ha consentito al team azzurro di eguagliare il bronzo iridato di un anno fa dopo il recente argento continentale.