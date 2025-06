Judo, Manuel Lombardo si ferma in semifinale e disputerà lo spareggio per il bronzo ai Mondiali

Si sono appena concluse con un bilancio agrodolce per i colori azzurri le eliminatorie della terza giornata dei Campionati Mondiali 2025 di judo, in corso di svolgimento alla László Papp Arena di Budapest. L’Italia è riuscita a raggiungere il Final Block con uno dei due atleti in gara oggi nella categoria -73 kg, anche se deve rimandare ulteriormente l’appuntamento con il primo oro iridato della storia al maschile.

Manuel Lombardo, già due volte argento mondiale (2021 nei -66 kg e 2023 nei -73 kg) e campione del mondo juniores a Nassau 2018, disputerà infatti lo spareggio per il bronzo nel tardo pomeriggio contro il fortissimo giapponese Tatsuki Ishihara dopo aver perso in semifinale con il temibile francese argento olimpico in carica Joan-Benjamin Gaba.

Il 26enne torinese ha dato comunque spettacolo nel suo percorso odierno, collezionando tre successi consecutivi per punteggio tecnico sempre nei quattro minuti regolamentari contro il sudcoreano Bae Donghyun (waza-ari), il ceco Chusniddin Karimov (in rimonta da uno svantaggio di due yuko con un waza-ari ed infine l’ippon allo scadere) ed il portoghese Otari Kvantidze (ippon per leva articolare al braccio dopo un minuto).

In semifinale Lombardo ha ceduto il passo a Gaba (che sfiderà nell’ultimo atto il brasiliano Daniel Cargnin) per ippon al Golden Score su un contrattacco del transalpino, bravo a sfruttare l’occasione al momento giusto. Il secondo italiano impegnato nei -73 kg, Giovanni Esposito, era uscito di scena invece al primo turno contro l’emiratino Kazbek Naguchev. Nei -57 kg al femminile il match per la medaglia d’oro sarà tra la giapponese Momo Tamaoki e la georgiana Eteri Liparteliani.