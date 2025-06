Judo, Manuel Lombardo ai piedi del podio nei -73 kg ai Mondiali. Vincono Liparteliani e Gaba

Finisce con tanto amaro in bocca il percorso di Manuel Lombardo ai Campionati Mondiali 2025 di judo, in corso di svolgimento alla László Papp Arena di Budapest. L’azzurro, che aveva perso in semifinale vedendo sfumare la possibilità di regalare al settore maschile italiano uno storico primo titolo iridato, è stato sconfitto anche nello spareggio per il bronzo non andando oltre la quinta piazza nei -73 kg.

Davvero un peccato per il 26enne torinese, due volte argento mondiale, che conferma il suo pessimo feeling con i Final Block dei grandi eventi (0/7 il bilancio in carriera tra Mondiali Senior e Giochi Olimpici nelle finali per il primo o per il terzo posto) sfiorando una rimonta clamorosa in extremis da uno yuko di svantaggio ma perdendo per waza-ari ad inizio Golden Score contro il forte giapponese Tatsuki Ishihara.

Italia che resta dunque a bocca asciutta anche nel day-3 della manifestazione, conservando comunque la terza piazza nel medagliere provvisorio grazie all’oro di Assunta Scutto nei pesi leggeri. Quest’oggi il Bel Paese è stato raggiunto dalla Georgia, che ha colto un successo insperato nella -57 kg femminile con Eteri Liparteliani (mai sul podio iridato in passato) che ha regolato nell’ultimo atto per ippon la nipponica Momo Tamaoki.

Terzo gradino del podio occupato dalla francese Sarah Cysique e dalla brasiliana Shirlen Nascimento, in una categoria priva di azzurre a Budapest dopo l’infortunio al ginocchio rimediato da Veronica Toniolo nel Team Event degli Europei. Prima affermazione in un Mondiale anche nei -73 kg per il transalpino vice-campione olimpico in carica Joan-Benjamin Gaba, che ha avuto la meglio al Golden Score sul brasiliano Daniel Cargnin dopo aver superato in semifinale Lombardo. Oltre al già citato Ishihara, si è preso il bronzo anche l’emiratino Makhmadbek Makhmadbekov.