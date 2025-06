Judo, l’Italia sogna una medaglia nella gara a squadre ai Mondiali: tabellone, avversarie e il buco in una categoria

Venerdì 20 giugno il Team Event chiuderà ufficialmente il programma dei Campionati Mondiali 2025 di judo, in corso di svolgimento alla László Papp Arena di Budapest (Ungheria). La gara a squadre miste regala spesso forti emozioni e l’Italia ha il potenziale per sognare qualcosa di importante, dopo il bronzo iridato ottenuto un anno fa in questo format ad Abu Dhabi 2024.

Quella fu davvero una grande impresa per una selezione azzurra priva di alcune stelle che stavano già pensando all’imminente appuntamento dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, anche se va detto che anche altri Paesi di vertice schieravano diverse seconde linee in quel torneo. La miglior versione dell’Italjudo nel Team Event, per livello espresso, è stata quella delle Olimpiadi francesi (quinto posto mettendo in difficoltà la Francia e perdendo allo spareggio la finale di consolazione col Brasile) o dei recenti Europei di Podgorica (argento beffardo da 3-1 a 3-4 in finale con la Georgia). In questo caso il Bel Paese avrà una sola assenza di peso tra le categorie previste nella gara a squadre, con il forfait per infortunio al ginocchio di Veronica Toniolo.

Nei -57 kg sono disponibili dunque Odette Giuffrida e Giulia Carnà (convocata solo per il Team Event), mentre per il resto i judoka che verranno inseriti quasi sicuramente nelle rotazioni durante il torneo sono Irene Pedrotti e Giorgia Stangherlin (-70 kg), Alice Bellandi e Asya Tavano (+70 kg), Manuel Lombardo e Giovanni Esposito (-73 kg), Christian Parlati e Kenny Komi Bedel (-90 kg), mentre nei pesi massimi maschili la scelta ricadrà su Gennaro Pirelli (abituato a competere individualmente nella -100 kg) o Kwadjo Anani (n.88 del ranking nella +100 kg). Gli Azzurri debutteranno agli ottavi contro i padroni di casa ungheresi per poi vedersela eventualmente ai quarti con la vincente di Georgia-Cina, nella metà di tabellone capitanata dalla corazzata Giappone.

TABELLONE GARA A SQUADRE JUDO MONDIALI 2025

Giappone-Austria

Uzbekistan-Turkmenistan

Italia-Ungheria

Georgia-Cina

Francia-IJF

Corea del Sud-Mongolia

Brasile-Kazakistan

Germania-Azerbaigian