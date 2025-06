Judo, l’Italia si salva allo spareggio con l’Uzbekistan ed è in finale per il bronzo nel Team Event dei Mondiali

L’Italia si conferma protagonista anche nell’ultima giornata a Budapest ed accede alla finale per il bronzo nel Team Event dei Campionati Mondiali 2025 di judo. La formazione azzurra, già terza classificata un anno fa nella rassegna iridata di Abu Dhabi, proverà a replicare il risultato della passata edizione sfidando nel tardo pomeriggio la Germania con in palio un posto sul podio mondiale.

Il cammino dell’Italia si era aperto in mattinata con la vittoria agli ottavi per 4-1 sull’Ungheria grazie ai punti di Kenny Komi Bedel (-90 kg), Alice Bellandi (+70 kg), Gennaro Pirelli (+90 kg) ed Odette Giuffrida (-57 kg, al termine di un Golden Score infinito contro Reka Pupp) dopo la sconfitta iniziale di Giorgia Stangherlin con Szofi Ozbas nei -70 kg.

Ai quarti gli azzurri hanno perso nettamente con la Georgia, campionessa d’Europa in carica (battendo in quel caso a Podgorica proprio l’Italia allo spareggio in finale), che si è imposta per 4-0, soprattutto grazie alle prime due affermazioni di Lasha Bekauri su Christian Parlati nei -90 kg e di Sophio Somkhishvili nei +70 kg, per poi chiudere i conti come da pronostico con Guram Tushishvili su Gennaro Pirelli nei +90 kg e con l’oro iridato individuale nei -57 kg Eteri Liparteliani sulla giovane Giulia Carnà.

La nostra Nazionale ha avuto il merito di reagire nei ripescaggi, battendo allo spareggio l’Uzbekistan, che in precedenza aveva messo in seria difficoltà la corazzata Giappone (da 2-0 a 2-4). I quattro punti italiani sono arrivati tutti dal settore femminile, grazie ad Asya Tavano, Odette Giuffrida ed Irene Pedrotti, con quest’ultima che ha regolato Khurshida Razzokberdieva anche nel match decisivo sul 3-3 (dopo il sorteggio della categoria), ottenendo il pass per la finalina.