Judo, l’Italia parte forte agli Europei Cadetti con due medaglie nella prima giornata

Va in archivio con un bilancio soddisfacente sul fronte italiano la prima giornata dei Campionati Europei Cadetti 2025 di judo, in corso di svolgimento sui tatami dello Sports Center Jane Sandanski di Skopje (in Macedonia). Day-1 in cui sono andate in scena ben sei categorie di peso, tre per genere: -40, -44 e -48 kg al femminile; -50, -55 e -60 kg al maschile.

La rassegna continentale giovanile si è aperta con due medaglie per l’ambiziosa spedizione azzurra, che potrà incrementare questo bottino nei prossimi giorni. Matteo Gualandi è stato il migliore degli italiani impegnati oggi, superando quattro turni (tra cui la semifinale vinta al Golden Score con il russo Aleksei Toptygin) e perdendo per yuko la finalissima nei -55 kg contro l’azerbaigiano Rasul Alizada.

Bronzo di spessore nei -60 kg per Raffaele Sodano, sconfitto ai quarti dall’ungherese Ferenc Fedora e capace di farsi strada nel tabellone di ripescaggio fino ad aggiudicarsi la finale di consolazione contro il polacco Jakub Muniz Acosta.

Buon risultato al debutto assoluto in un grande evento internazionale per Giada Tursi, quinta classificata nei -40 kg, mentre Matteo Douine si è attestato al settimo posto nei -50 kg. Fuori dalla top8 invece gli altri azzurrini in gara oggi Ludovica Storione, Miriam Tempesta, Alice Bronzin, Aurora Montalbano e Luca Chiarella.