Judo, Kenny Komi Bedel si giocherà il bronzo nei -90 kg! Eliminati gli altri azzurri

Andata in archivio la fase a eliminazione della quinta giornata dei Mondiali 2025 di judo. Sui tatami della László Papp Arena di Budapest (Ungheria), si è assistito a combattimenti d’alto livello tecnico nelle categorie dei -70 kg femminili e dei -90 kg maschili. In casa Italia, contrariamente alle previsioni, è stato Kenny Komi Bedel a fare la voce grossa e a conquistarsi la chance (-90 kg) per giocarsi il bronzo nel Final Block della sessione serale.

Un approccio aggressivo fin dal primo incontro con lo slovacco Alex Barto. Lo Yuko, frutto dell’O-soto-gari, è valso il successo al nostro portacolori. La magia c’è stata poi negli ottavi contro il campione olimpico Lasha Bekauri. Un combattimento molto equilibrato, giocato sul filo degli shido, che ha sorriso al judoka nostrano grazie a uno Yuko ai 2’54”. Un O-uchi-gaeshi ha dato ragione a Bedel.

Nei quarti, però, c’è stato lo stop contro il forte giapponese Goki Tajima. Un Yuko ha permesso al nipponico di prevalere e l’azzurro è stato costretto ai ripescaggi. Il match contro il ceco Adam Kopecky è stato intenso e l’atleta tricolore è stato premiato per lo spirito combattivo. Il punto dello Yuko ha assunto i connotati del pass per la finale che metterà in palio il bronzo. Ci sarà da affrontare il georgiano Luka Maisuradze, giustiziere di Christian Parlati al secondo turno.

Un’uscita di scena che non ci si aspettava dal campione europeo in carica, ma onore al merito al georgiano che si è rivelato avversario altamente qualificato. Un O-uchi-gari ha dato il punto (Yuko) dopo 12″ ed è stato decisivo ai fini del confronto.

Poco da fare nei -70 kg femminili. Irene Pedrotti, dopo aver sconfitto la statunitense Melissa Myers all’esordio, ha dovuto alzare bandiera bianca al cospetto della tedesca Miriam Butkereit: un Yoko-shiho-gatame-Osaekomi ha sancito la fine del confronto per ippon. Stessa storia, stesso mare per Giorgia Stangherlin. L’azzurra, vittoriosa contro la coreana Yerang Lee, ha dovuto fare i conti con l’australiana Aoife Coughlan. Un combattimento durato solo 33″, dal momento che il Ko-uchi-gari è stato accompagnato dalla scritta “Ippon”.