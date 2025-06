Judo, Kenny Komi Bedel è quinto nei -90 kg ai Mondiali. Altri due titoli per il Giappone

Va in archivio senza podi sul fronte italiano la quinta giornata dei Campionati Mondiali 2025 di judo, in corso di svolgimento alla László Papp Arena di Budapest (Ungheria). Kenny Komi Bedel, unico azzurro impegnato nel Final Block, ha perso infatti la finale per il bronzo dovendosi accontentare di un comunque incoraggiante quinto posto nella categoria fino a 90 kg.

Il 24enne pordenonese, capace di sconfiggere nel suo percorso odierno anche il due volte campione olimpico Lasha Bekauri, si è fermato ad un solo incontro dalla medaglia al debutto assoluto in una rassegna iridata senior. Bedel ha ceduto nello spareggio per il terzo posto all’altro georgiano Luka Maisuradze (che aveva eliminato in mattinata il nostro Campione d’Europa in carica Christian Parlati), che si è imposto per ippon dopo 2’54”.

Sempre nei -90 kg si è consumato nella finalissima per l’oro il derby giapponese tra Sanshiro Murao e Goki Tajima, rispettivamente argento olimpico e oro mondiale nel 2024. Il titolo iridato è andato questa volta a Murao, che ha trionfato per somma di sanzioni dell’avversario dopo un Golden Score di 4’30” ottenendo il suo primo oro della carriera ai Mondiali. Oltre a Maisuradze, è salito sul terzo gradino del podio anche l’azerbaigiano Eljan Ajiyev.

Festa nipponica anche al femminile nei -70 kg, con Shiho Tanaka che ha centrato il primo sigillo iridato del suo cammino agonistico battendo in finale per yuko al Golden Score la croata Lara Cvjetko. Terzo posto ex aequo per la tedesca Miriam Butkereit e per l’olandese Sanne Van Dijke.