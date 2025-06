Judo, Italia competitiva agli Europei Cadetti con 4 medaglie e tanti buoni piazzamenti

Bilancio positivo in casa Italia al termine dei Campionati Europei Cadetti 2025 di judo, andati in scena a Skopje (Macedonia del Nord) dal 26 al 29 giugno. Gli azzurrini hanno conquistato in tutto quattro medaglie in una rassegna continentale giovanile che rappresentava di fatto il primo grande appuntamento della stagione per quanto riguarda gli Under 18.

Matteo Gualandi è stato l’unico a disputare una finale per l’oro, perdendo per yuko con l’azerbaigiano Rasul Alizada e conquistando un significativo argento nei -55 kg, mentre la nostra Nazionale è stata rappresentata in ben sette spareggi per il bronzo salendo sul terzo gradino del podio con Raffaele Sodano nei -50 kg, Giulia Bonzano nei -52 kg e Giorgia Grassi nei -70 kg.

Il dato più incoraggiante, per valutare la competitività di questo gruppo, è però quello degli undici piazzamenti complessivi nella top8 (con 4 quinti e 3 settimi posti) sui diciannove atleti che hanno preso parte alla manifestazione. Vedremo se arriveranno delle conferme in tal senso agli EYOF (22-26 luglio sempre nella capitale macedone) e soprattutto ai Mondiali Cadetti di fine agosto a Sofia.

“Chiudiamo questo Europeo Cadetti di Skopje con 4 medaglie, altri 4 atleti al Final Block e 3 settimi posti. Globalmente è un risultato di grande spessore, non si può non essere soddisfatti, e questo sebbene la giovane età di qualcuno ci abbia comunque fatto lasciare indietro qualcosa che raccoglieremo in futuro. I ragazzi hanno fatto squadra e lo staff ha lavorato con buona sinergia”, il commento dello staff tecnico italiano alla fine degli Europei U18.