Judo, Italia battuta dalla Germania e quinta nella gara a squadre dei Mondiali. Vince la Georgia

Finisce con un po’ d’amaro in bocca l’avventura dell’Italia ai Campionati Mondiali 2025 di judo, evento clou della stagione post-olimpica che si è disputato alla László Papp Arena di Budapest (Ungheria). La selezione azzurra ha perso infatti la finalina con la Germania, chiudendo così in quinta posizione il Team Event dopo il bronzo della passata edizione ad Abu Dhabi 2024.

I vice-campioni d’Europa in carica non sono riusciti dunque ad eguagliare il miglior risultato di sempre in questo format a livello iridato, cedendo per 4-1 ai tedeschi e mancando l’appuntamento con un podio (sarebbe stata la terza medaglia complessiva della spedizione dopo gli ori individuali di Assunta Scutto e Alice Bellandi) che poteva essere alla portata.

L’Italia, reduce dal successo allo spareggio sull’Uzbekistan nei ripescaggi, ha perso i primi due match della serie (Gennaro Pirelli con il peso massimo Losseni Kone nei +90 kg e Giulia Carnà con l’oro europeo Seija Ballhaus nei -57 kg) accorciando le distanze poi con il punto raccolto da uno scatenato Giovanni Esposito nei -73 kg contro Igor Wandtke.

La Germania ha riallungato sul 3-1 grazie all’argento olimpico di Parigi 2024 Miriam Butkereit nei -70 kg (yuko a Irene Pedrotti), chiudendo i conti con la vittoria a sorpresa di Eduard Trippel sul campione d’Europa in carica della -90 kg Christian Parlati, autore di un Mondiale sottotono. Dopo sette titoli iridati consecutivi nella prova a squadre miste il Giappone si è dovuto accontentare del bronzo (4-0 nella finalina sul Brasile), mentre la Georgia ha centrato il bersaglio grosso rifilando un 4-1 alla Corea del Sud in finale a distanza di meno di due mesi dal trionfo continentale di Podgorica.