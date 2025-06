Judo, Italia assente nel day-4 del Final Block ai Mondiali 2025: poca strada per Avanzato, Esposito e Russo

Niente da fare in casa Italia nel quarto giorno dei Mondiali di judo, in corso di svolgimento alla László Papp Arena di Budapest (Ungheria). Quest’oggi il Bel Paese aveva puntato le proprie fiches su Carlotta Avanzato e Savita Russo nella categoria femminile fino a 63 kg e Antonio Esposito nella categoria maschile fino a 81 kg.

La spedizione tricolore sperava di arricchire il proprio bottino di medaglie, citando l’oro di Assunta “Susy” Scutto nei -48 kg femminili. Tuttavia, in questo day-4, poca strada è stata fatta dagli atleti nostrani. La prima a salire sul tatami magiaro è stata Russo, che si è confrontata con la tedesca Friederike Stolze. Un match di primo turno in cui la teutonica ha fin da subito imposto il proprio ritmo, concretizzando un Sumi-otoshi (waza-ari) e dopo 30′ un waza-ari-awasete-ippon, visto lo Yoko-shiho-gatame e l’Osaekomi.

Eliminazione immediata come quella di Esposito, seppur in un confronto molto più lottato. Il sorteggio non è stato troppo fortunato per il campano, costretto ad affrontare il forte uzbeko Arslonbek Tojiev. L’azzurro ha dato tutto, pareggiando il computo degli Yoko, prima di andare al Golden Score. In questo caso, sono stati gli shido a costare la sconfitta al nostro portacolori.

Agli ottavi di finale, invece, è terminata l’avventura di Avanzato. La judoka tricolore ha mostrato grande carattere contro la rumena Amanda Zuaznabar-Torres. Al Golden Score, Carlotta è riuscita a guadagnarsi il punto della Yuko, facendo calare il sipario. Negli ottavi però lo stop definitivo è arrivato per mano della kosovara Laura Fazliu. Un ippon beffardo ai 3’50”, dopo che si era in una condizione di parità per gli shido (uno a testa).