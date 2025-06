Judo, il ritorno di Alice Bellandi: il tabellone e le avversarie dell’azzurra ai Mondiali

Alice Bellandi, a oltre dieci mesi di distanza dalla conquista dell’oro olimpico a Parigi 2024, è pronta a tornare in gara quest’oggi a Budapest in occasione dei Campionati Mondiali 2025. La judoka azzurra sarà inevitabilmente una delle favorite principali per la vittoria finale nella categoria -78 kg, anche se la sua effettiva condizione fisica resta un’incognita non avendo mai gareggiato sin qui in stagione a livello internazionale.

Bellandi ha un tabellone molto agevole sulla carta almeno per i primi due turni, con delle avversarie di rango nettamente inferiore fino ai quarti di finale, in cui potrebbe incrociare l’ostica cinese numero 6 del ranking mondiale Ma Zhenzhao, bronzo alle Olimpiadi parigine della scorsa estate e vincitrice quest’anno (nel suo unico torneo disputato) del Grand Slam di Tashkent.

In seguito al forfait della vice-campionessa olimpica in carica e oro mondiale 2023 Inbar Lanir, per via della guerra attualmente in corso tra il suo Israele e l’Iran, l’eventuale semifinale potrebbe rivelarsi addirittura più semplice per la bresciana rispetto ai quarti considerando la britannica Emma Reid (quinta agli Europei e prima al Grand Slam di Dushanbe) come rivale potenziale più quotata da affrontare.

L’ostacolo più difficile da superare dovrebbe presentarsi proprio in finale, infatti nell’altra metà del tabellone figurano la portoghese n.1 al mondo Patricia Sampaio (fresca Campionessa d’Europa), la giovane emergente sudcoreana Kim Minju (nel 2025 argento ai Campionati Asiatici e vincitrice del Grand Slam di Astana), la giapponese Kurena Ikeda (prima al Grand Slam di Tokyo 2024 e campionessa asiatica in carica) e le insidiose tedesche Alina Boehm e Anna Monta Olek.