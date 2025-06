Judo, il ritorno della campionessa olimpica! Alice Bellandi in gara ai Mondiali di Budapest

A oltre dieci mesi di distanza dalla conquista della medaglia d’oro olimpica a Parigi 2024, Alice Bellandi è pronta a fare il suo ritorno ufficiale in gara mercoledì 18 giugno in occasione dei Campionati Mondiali 2025 di judo. La bergamasca si presenta a Budapest con l’obiettivo di centrare il primo titolo iridato senior della carriera, dopo il bronzo di Doha 2023 e l’argento di Abu Dhabi 2024.

In questa prima stagione del nuovo quadriennio verso Los Angeles 2028, Bellandi ha puntato tutto sul Mondiale concentrandosi esclusivamente sulla preparazione per l’evento più importante dell’anno e rinunciando dunque anche ai Campionati Europei andati in scena a fine aprile in Montenegro. Vedremo se questa programmazione mirata darà i suoi frutti, consentendo alla 26enne lombarda di confermarsi nell’élite globale della categoria -78 kg.

A meno di eventuali forfait dell’ultima ora, la stella azzurra verrà accreditata della terza testa di serie (in base al ranking mondiale aggiornato) dietro alla portoghese Patricia Sampaio (n.1) e all’israeliana Inbar Lanir (n.2). La donna da battere, almeno in sede di presentazione, non può che essere comunque la campionessa olimpica in carica, che dovrà però fare i conti con alcune nuove avversarie piuttosto temibili.

La judoka di Roncadelle potrebbe trovare infatti sul suo cammino sin dai primi turni (non essendo tra le 8 teste di serie) due giovani emergenti in rampa di lancio come la giapponese Kurena Ikeda e la sudcoreana Kim Minju, protagoniste della finale del Grand Slam di Tokyo 2024 e dei recenti Campionati Asiatici. Da non sottovalutare inoltre la veterana francese Fanny Posvite, la cinese Ma Zhenzhao e le tedesche Anna Monta Olek e Alina Boehm.