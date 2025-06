Judo, il Giappone fa doppietta nel day-2 dei Mondiali. Vincono Takeoka e Uta Abe

Non è arrivata l’ennesima doppietta dei fratelli Abe, ma il Giappone può comunque festeggiare la conquista di due titoli nella seconda giornata dei Campionati Mondiali 2025 di judo alla László Papp Arena di Budapest. Il Paese del Sol Levante consolida dunque la sua leadership nel medagliere a quota 3 ori e 5 medaglie complessive (su quattro categorie disputate) davanti all’Italia, sempre seconda grazie al trionfo di Assunta Scutto nei -48 kg.

Un anno dopo la clamorosa delusione olimpica di Parigi 2024, Uta Abe si è riscattata ribadendo il suo status di leggenda del judo globale e ottenendo il quinto titolo mondiale senior della carriera a soli 24 anni. La fenomenale nipponica è di fatto imbattuta a livello iridato, se si considera anche il successo ai Mondiali Junior del 2017, a testimonianza di un dominio impressionante nella categoria -52 kg.

In finale Abe si è sbarazzata della formidabile kosovara Distria Krasniqi (oro olimpico a Tokyo 2021 nei pesi leggeri) per ippon, dopo aver incrociato nel suo percorso odierno anche la quotata francese Amandine Buchard (n.1 del ranking) regolandola agli ottavi per somma di sanzioni. Bronzo alla tedesca Mascha Ballhaus e alla sorprendente padrona di casa ungherese Roza Gyertyas.

Nei -66 kg è arrivata invece la prima affermazione in un Mondiale di Takeshi Takeoka, dopo l’argento iridato ad Abu Dhabi 2024, con la vittoria decisiva nell’ultimo atto per yuko sul tagiko Nurali Emomali. Terza posizione ex aequo per l’icona Hifumi Abe (sconfitto ai quarti per la prima volta dal 2019 dopo una striscia di 52 successi di fila a livello internazionale nelle prove individuali) e per il tagiko Obid Dzhedov.