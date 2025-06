Judo, i ranking mondiali aggiornati. Scutto e Bellandi si riprendono la prima posizione!

Buone notizie in casa Italia al termine dei Campionati Mondiali 2025 di judo, evento clou della stagione post-olimpica. A Budapest la spedizione azzurra ha conquistato due medaglie d’oro grazie ad Assunta Scutto e Alice Bellandi, che sono tornate così in vetta alla World Ranking List delle rispettive categorie di peso. La 23enne napoletana svetta nel ranking della -48 kg, mentre la fuoriclasse bresciana è campionessa olimpica in carica e detiene adesso anche il titolo iridato confermandosi la vera regina della -78 kg.

L’aggiornamento delle classifiche internazionali conferma la competitività ad alti livelli del judo tricolore, con cinque atleti italiani inseriti nella top10. Oltre alle già citate Scutto e Bellandi, va evidenziata la settima posizione di Odette Giuffrida nella -52 kg e di Manuel Lombardo nella -73 kg, oltre alla decima piazza di Antonio Esposito nella -81 kg. Grande balzo in avanti dopo il Mondiale di Budapest per Giorgia Stangherlin (da 51ma a 18ma nella -70 kg), Carlotta Avanzato (da 59ma a 33ma nella -63 kg) e Kenny Komi Bedel (da 70° a 36° nella -90 kg).

Di seguito i ranking mondiali di judo aggiornati al 23 giugno 2025.

Uomini

-60 kg:

Miglior italiano: Andrea Carlino, 36° con 1149 punti.

-66 kg:

-73 kg:

-81 kg:

-90 kg:

-100 kg:

+100 kg:

Miglior italiano: Kwadjo Anani, 88° con 339 punti.

Donne

-48 kg:

-52 kg:

-57 kg:

-63 kg:

Migliori italiane: Carlotta Avanzato, 33ma con 1382 punti; Savita Russo, 35ma con 1251 punti.

-70 kg:

-78 kg:

+78 kg: