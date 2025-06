Judo, i 20 convocati dell’Italia per i Mondiali: torna la campionessa olimpica Alice Bellandi!

La FIJLKAM ha annunciato ufficialmente l’elenco degli atleti italiani convocati per i Campionati Mondiali 2025 di judo, che si disputeranno dal 13 al 20 giugno sui tatami della László Papp Arena di Budapest. Saranno venti (dieci uomini e dieci donne) nel complesso i protagonisti della spedizione azzurra in Ungheria, dove verranno messi in palio ben quindici titoli iridati.

L’Italia sfrutterà il contingente massimo di 18 atleti (9 per genere, con al massimo due rappresentanti in ciascuna categoria) per le categorie individuali, selezionando inoltre Giulia Carnà e Kwadjo Anani per il team azzurro che prenderà parte alla gara a squadre. Da segnalare il ritorno in gara di Alice Bellandi nella -78 kg dieci mesi dopo la conquista dell’oro olimpico a Parigi, ma sono tante le possibili carte da medaglia della nostra Nazionale a Budapest.

“I nostri atleti arrivano a questo Mondiale pronti, motivati e consapevoli. Pronti perché si sono preparati al meglio, motivati e consapevoli perché conoscono il loro valore. Ci aspetta una settimana di fuoco e fiamme a Budapest ma la affrontiamo consci dello spessore dei nostri atleti. Ci auguriamo che gli appassionati ci supportino senza mai dimenticare la caratura di questa splendida squadra”, il commento al sito federale della Direzione Tecnica Nazionale.

Di seguito la lista completa dei convocati azzurri per i Mondiali 2025 di judo.

CONVOCATI ITALIA MONDIALI JUDO 2025

FEMMINILE:

Assunta Scutto (48), Odette Giuffrida (52), Savita Russo (63), Carlotta Avanzato (63), Irene Pedrotti (70), Giorgia Stangherlin (70), Alice Bellandi (78), Erica Simonetti (+78), Asya Tavano (+78).

MASCHILE:

Andrea Carlino (60), Matteo Piras (66), Elios Manzi (66), Manuel Lombardo (73), Giovanni Esposito (73), Antonio Esposito (81), Christian Parlati (90), Kenny Komi Bedel (90), Gennaro Pirelli (100).

SOLO PER IL TEAM EVENT:

Giulia Carnà (-57), Kwadjo Anani (+90).