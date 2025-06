Judo, Giulia Bronzano sale sul podio ed è terza nei -52 kg agli Europei Cadetti

Dopo le due medaglie di ieri, arriva un altro piazzamento sul podio per l’Italia nella seconda giornata dei Campionati Europei Cadetti 2025 di judo, in corso di svolgimento sui tatami dello Sports Center Jane Sandanski di Skopje (in Macedonia). Day-2 in cui si è gareggiato in cinque categorie di peso: -52, -57 e -63 kg al femminile; -66 e -73 kg al maschile.

Giulia Bronzano ha ottenuto una splendida medaglia di bronzo nella -52 kg, perdendo ai quarti con la russa Polina Furman e poi imponendosi nella finale di consolazione sulla kosovara Sidorela Dodaj dopo aver superato due turni di ripescaggio. “Sono molto, molto contenta della gara di oggi, perché è stata difficile e soprattutto perché era uno dei miei obiettivi e sono molto felice di averlo raggiunto. Ringrazio tutte le persone che mi sono state vicine e hanno reso possibile questo risultato, soprattutto i ragazzi della Nazionale”, le sue parole riportate dal sito federale.

Gruppo azzurro che ha archiviato anche un quinto posto nella -63 kg con Giorgia Frosoni, sconfitta dalle francesi Audren Guenneugues e Chloe Jean in semifinale ed in finale per il bronzo dopo essersi aggiudicata i primi due combattimenti odierni per somma di sanzioni. Settima piazza invece nei -73 kg per Giuseppe Braccioforte, mentre Rachele Moruzzi (-57 kg) e Alessandro Ercoli (-66 kg) sono rimasti fuori dalla top8 continentale.