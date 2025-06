Judo, Giuffrida eliminata agli ottavi nei -52 kg. Fuori anche Piras e Manzi ai Mondiali

Brutte notizie per l’Italia al termine delle eliminatorie della seconda giornata dei Campionati Mondiali 2025 di judo, in corso di svolgimento sul tatami della László Papp Arena di Budapest (Ungheria). I tre azzurri impegnati nel day-2 della rassegna iridata sono infatti usciti di scena prima dei quarti di finale, restando fuori anche dai ripescaggi e di conseguenza dalla lotta per le medaglie.

Grande delusione soprattutto per Odette Giuffrida, campionessa del mondo uscente e due volte medagliata olimpica nei -52 kg, che si è fatta sorprendere dalla rivelazione spagnola Ariane Toro Soler (ippon per immobilizzazione) venendo eliminata agli ottavi dopo aver battuto al debutto la ceca Tereza Bodnarova (waza-ari+yuko) nonostante un brivido finale.

Pochi rimpianti invece nei -66 kg per Matteo Piras ed Elios Manzi, già consapevoli in partenza dopo il sorteggio di dover realizzare un’impresa titanica per ambire al podio. Il piemontese ha perso al primo turno con l’azerbaigiano Ruslan Pashayev, mentre il siciliano si è fermato al secondo turno con Hifumi Abe dopo un agevole successo all’esordio.

Il fuoriclasse giapponese, già quattro volte campione del mondo e due volte campione olimpico a 27 anni, è stato poi sconfitto clamorosamente ai quarti dal tagiko Obid Dzhebov interrompendo un’imbattibilità che resisteva dalla semifinale del Mondiale di Tokyo 2019 (contro il suo grande rivale Joshiro Maruyama) per un totale di 52 match vinti di fila in campo internazionale nelle competizioni individuali.

Il Paese del Sol Levante resta comunque in corsa per fare doppietta in questo day-2 a Budapest, con Uta Abe che sfiderà la kosovara Distria Krasniqi nell’ultimo atto dei -52 kg e Takeshi Takeoka che affronterà il tagiko Nurali Emomali nella finalissima dei -66 kg.