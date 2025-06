Judo, Giorgia Grassi conquista il bronzo nei -70 kg. L’Italia chiude gli Europei Cadetti con 4 medaglie

L’Italia non si ferma e sale sul podio anche nella terza giornata dei Campionati Europei Cadetti 2025 di judo, in corso di svolgimento sui tatami dello Sports Center Jane Sandanski di Skopje (in Macedonia). Day-3 con protagoniste le ultime cinque categorie di peso individuali, mentre domani la rassegna continentale giovanile si chiuderà con un Team Event in cui non è prevista la partecipazione azzurra.

Giorgia Grassi, al debutto assoluto in un Europeo, ha disputato una gara di spessore nei -70 kg fermandosi in semifinale contro la georgiana Keti Robakidze e poi riscattandosi con una grande vittoria per waza-ari sulla slovena Neza Hladnik nella finale con in palio il bronzo. In campo maschile sono arrivati tre piazzamenti nella top8, senza però la gioia di una medaglia: 5° posto per Edoardo Michele Russo (-81 kg) e Gianluca Picchi (+90 kg), 7° per Francesco Mazzon (-90 kg).

“Chiudiamo questo Europeo Cadetti di Skopje con 4 medaglie, altri 4 atleti al Final Block e 3 settimi posti. Globalmente è un risultato di grande spessore, non si può non essere soddisfatti, e questo sebbene la giovane età di qualcuno ci abbia comunque fatto lasciare indietro qualcosa che raccoglieremo in futuro. I ragazzi hanno fatto squadra e lo staff ha lavorato con buona sinergia”, il commento a fine manifestazione dello staff tecnico italiano (fonte: FIJLKAM).