Judo, Bellandi regala all’Italia il secondo oro dei Mondiali. Kanikovskiy trionfa nei -100 kg

Dopo l’oro iniziale di Assunta Scutto e tre giornate consecutive senza medaglie, l’Italia è tornata a salire sul podio nel day-5 dei Campionati Mondiali 2025 di judo, in corso di svolgimento alla László Papp Arena di Budapest (Ungheria). La campionessa olimpica in carica Alice Bellandi ha trionfato infatti nella categoria fino a 78 kg, realizzando un’impresa senza precedenti nella storia del judo azzurro.

Nessun italiano, fino ad oggi, era mai riuscito a ottenere in carriera il titolo a cinque cerchi e l’oro mondiale. Una doppietta memorabile, completata dalla 26enne bresciana in meno di undici mesi con la vittoria della scorsa estate a Parigi ed il successo odierno nella capitale ungherese. Bellandi ha battuto in finale dopo oltre 6 minuti di Golden Score la tedesca Anna Monta Olek per yuko, raschiando il fondo del barile a livello di energie al termine di un combattimento molto dispendioso.

Argento dall’enorme peso specifico per Olek, candidata ad un futuro roseo dopo aver raccolto due argenti consecutivi tra Europei e Mondiali a soli 22 anni. La teutonica è stata capace di battere nel suo cammino odierno la portoghese Patricia Sampaio e la giapponese Kurena Ikeda, due delle grandi favorite della vigilia, che hanno poi portato a casa la medaglia di bronzo.

Primo titolo mondiale al debutto assoluto in una rassegna iridata senior nei -100 kg per il 23enne russo Matvey Kanikovskiy, ormai una vera stella internazionale della categoria (quarto torneo vinto di fila, non perde un match dal Grand Slam Tashkent 2024), che ha regolato nell’ultimo atto il nipponico Dota Arai. Terza piazza per il russo Arman Adamian e per l’azerbaigiano Zelym Kotsoiev.