Judo, Assunta Scutto si prende la rivincita su Boukli e vola in finale ai Mondiali!

Assunta Scutto prolunga il suo rapporto speciale con i Campionati Mondiali e si conferma sul podio iridato per la quarta edizione consecutiva (su quattro partecipazioni totali in carriera), approdando in finale nella categoria -48 kg sul tatami della László Papp Arena di Budapest. Stasera la judoka italiana sfiderà nell’ultimo atto la kazaka Abiba Abuzhakynova (rivelazione di giornata battendo ai quarti la favorita giapponese Wakana Koga) per andare a caccia del suo primo titolo mondiale senior.

Il percorso della 23enne napoletana si è aperto stamane con un solido successo per waza-ari sulla cilena Mary Dee Vargas Ley, mentre agli ottavi ha fatto tanta fatica per avere la meglio sull’esperta mongola Narantsetseg Ganbaatar (reduce dall’ottima vittoria al debutto sulla temibile mina vagante cinese Hui Xinran), mettendo a segno l’attacco decisivo al Golden Score dopo un combattimento molto equilibrato in cui si è ritrovata anche a pochi centimetri dalla sconfitta salvandosi però con la forza della disperazione.

Susy ha poi cambiato marcia ai quarti di finale, impiegando meno di 30 secondi per proiettare sulla schiena la taiwanese Lin Chen-Hao con un ippon micidiale guadagnando così il pass per una semifinale di lusso contro la grande rivale Shirine Boukli. Il vero capolavoro di Scutto si è materializzato proprio con la francese, piazzando un ippon meraviglioso in Seoi Nage dopo soli 56 secondi e prendendosi la rivincita delle due cocenti sconfitte rimediate ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 e nella semifinale dei recenti Europei.

Niente impresa invece nei -60 kg per Andrea Carlino, che ha pagato sicuramente un sorteggio sfavorevole trovando subito il quotato francese Romain Valadier Picard (vincitore ad inizio stagione del prestigioso Grand Slam di Parigi) e alzando bandiera bianca dopo 1’37” contro un avversario capace di spingersi successivamente fino alla finalissima, in cui se la vedrà con il giapponese Ryuju Nagayama.