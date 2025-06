Judo, Alice Bellandi: “Ancora non credo di aver realizzato. Ora mi manca il titolo continentale”

Alice Bellandi (Fiamme Gialle), già campionessa olimpica a Parigi 2024, si è laureata anche campionessa iridata nella categoria di peso dei -78 kg femminili ai Mondiali senior 2025 di judo, in corso a Budapest, in Ungheria.

L’azzurra ha espresso le proprie emozioni al sito federale: “Ancora non credo di aver realizzato. Sono venuta qua non pensando minimamente ad un risultato e ad una medaglia. Volevo soltanto ritrovare le sensazioni di gara che comunque mi mancavano. Volevo risentire l’adrenalina. Avevo paura di tornare a casa con l’amaro in bocca come un anno fa. Antonio mi ha aiutata ad essere più consapevole della nuova Alice. Ora mi manca il titolo continentale, e per vincere un’altra Olimpiade bisogna guardare avanti e non rimanere attaccati al passato. Prima di Parigi ero in una bolla, volontariamente cercata da me per arrivare a Parigi e vincere. Non è stato facile, le aspettative erano alte. Io volevo vivermela per un grande regalo. Ero la stessa di Tokyo ma più matura. Dopo quattro anni un momento così non può essere rovinato da emozioni negative” .

Il tecnico dell’azzurra, Antonio Ciano, ha sottolineato: “Finale al cardiopalma, sembrava di rivivere quella dell’anno scorso contro Wagner ad Abu Dhabi. Io non ho voluto mai credere che potesse finire in quel modo lì. La situazione era la stessa, ma quest’anno non si poteva ripetere, e quando ad un certo punto, in finale, sono saltati tutti gli schemi preparati in precedenza, ho cercato di spronarla sull’orgoglio. Ringrazio la Federazione ed il Gruppo Sportivo delle Fiamme Gialle per il continuo e costante supporto che ci ha permesso di raggiungere questo strepitoso risultato“.

Il direttore tecnico della preparazione olimpica, Raffaele Toniolo, ha concluso: “Un’altra giornata indimenticabile per il judo italiano e tutto il nostro sport. Alice è stata semplicemente splendida ed è riuscita a laurearsi Campionessa del Mondo da Campionessa Olimpica, impresa in Italia mai riuscita a nessuno. Nonostante la superiorità dimostrata sul tatami, non è stato facile perché Alice è rientrata in gara oggi dopo quasi 11 mesi dalla conquista del titolo olimpico. Anche Heydarov ed Hu Mimi lo hanno fatto ma sono stati sconfitti al primo turno nelle rispettive categorie. Nulla è scontato ed Alice ha fortemente voluto questo titolo dopo un bronzo ed un argento Mondiali che le stavano stretti. Anche nei momenti difficili ci ha creduto come quando ha subito yuko dalla cinese bronzo olimpico o come nel GS della finale quando ha subito attacchi pericolosi dell’avversaria tedesca. Peccato il piccolo errore di Genny che lo ha estromesso troppo presto dal tabellone. Il nostro portacolori ha combattuto alla pari contro il campione olimpico, poi bronzo qui a Budapest, in un incontro molto teso. Noi continuiamo ad andare avanti e domani abbiamo ancora due atlete in gara nell’ultima giornata. Prima della giornata finale dove scenderà sul tatami il nostro immenso Mixed Team. Invitiamo tutti gli appassionati di judo a seguire le imprese della nostra fantastica squadra“.