Jannik Sinner si allena con Aryna Sabalenka. Duri scambi a Wimbledon, “sei più forte di me”

Jannik Sinner e Aryna Sabalenka si sono allenati insieme a Wimbledon, dando vita a un avvincente scontro tra numero 1. La bielorussa ha chiesto al fuoriclasse altoatesino un confronto sull’erba londinese e i due si sono fronteggiati per una decina di minuti particolarmente intensi, senza risparmiarsi proprio per scaldare il motore in vista dell’esordio nel terzo Slam della stagione (il nostro portacolori debutterà martedì 1° luglio).

Ad animare l’allenamento c’è stata anche un’interessante sfida tra gli staff dei due giocatori: un tubo con delle palline era piazzato verso la linea di fondo, chi lo colpiva costringeva l’angolo del rivale a fare delle flessione. Al termine della sfida i convenevoli sottorete: Sinner ha detto a Sabalenka “sei più forte di me” e lei ha replicato con “mi piacerebbe”, prima del tradizionale abbraccio.

VIDEO ALLENAMENTO SINNER-SABALENKA