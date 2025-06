Italia-USA oggi, Nations League volley 2025: orario, tv, programma, streaming

Italia-Stati Uniti non è mai una gara qualunque. Il fascino di questa sfida nel volley maschile affonda le radici in una rivalità storica, segnata da momenti che hanno lasciato il segno. Uno su tutti, la celebre semifinale olimpica di Rio 2016, quando fu Ivan Zaytsev a trascinare gli azzurri in finale grazie a una serie di ace rimasti nella memoria. Il ricordo più recente, però, è ben meno felice: 9 agosto 2024, Parigi, finale per il bronzo ai Giochi olimpici. Un match che spesso viene deciso dalla squadra meno abbattuta dalla delusione della semifinale. Gli Stati Uniti, sconfitti con onore dalla Polonia, si presentarono motivati. L’Italia, invece, ancora scossa dalla netta sconfitta contro la Francia, cedette in tre set senza mai entrare davvero in partita.

Ora si riparte da Chicago, con un’Italia che ha mostrato buone cose nelle prime uscite stagionali. Qualche incertezza, un po’ di ruggine da smaltire, ma anche segnali incoraggianti da un gruppo che, a ranghi completi, può essere temuto da chiunque, compresi gli Stati Uniti padroni di casa. Il CT Fefè De Giorgi prosegue il suo percorso nella VNL usando la fase iniziale come un banco di prova allargato: rotazioni, esperimenti, cambi in corsa. E le risposte non sono mancate, soprattutto nel successo sulla Cina, in cui alcune seconde linee hanno saputo mettersi in luce.

Contro gli USA ci si attende di vedere in campo l’assetto titolare, o almeno quello più vicino alle idee attuali del commissario tecnico. Ma restano ancora alcuni nodi da sciogliere: chi sarà il centrale a fianco di Galassi? Per ora Gargiulo sembra avere un piccolo vantaggio su Sanguinetti e Cortesia. Più incerta la sfida tra Balaso e Laurenzano nel ruolo di libero, e anche in posto 2 sarà da capire se Romanò e Rychlicki si alterneranno in base agli avversari. Le cinque vittorie in sei partite prima della sfida al Brasile confermano che l’Italia è vicina alla Final Eight, ma servirà probabilmente battere una big per blindare la qualificazione.

Dall’altra parte, Karch Kiraly non ha fretta di tornare ai fasti che lo hanno visto trionfare da giocatore tra gli anni ’80 e ’90 con la maglia a stelle e strisce. In questo avvio di Nations League ha dato spazio a una formazione sperimentale, portando a casa due vittorie (contro Iran al tie-break e Cuba in quattro set) e due sconfitte (netta con l’Ucraina, più combattuta con la Slovenia). Nella seconda settimana, giocata in casa, pur senza stelle di prima grandezza, gli USA hanno superato la Cina con fatica (3-2) e poi dominato il Canada con un netto 3-0.

Il fischio d’inizio è in programma alla NOW Arena di Chicago alle 2.30 di lunedì 30 giugno. Non ci sarà diretta Tv e la diretta streaming sarà disponibile a pagamento su Volleyballworld.com e sulla piattaforma DAZN. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Italia e Usa.

CALENDARIO ITALIA-USA NATIONS LEAGUE VOLLEY

Lunedì 30 giugno

Ore 2.30 Italia vs Usa – Diretta streaming su DAZN e VBTV

PROGRAMMA ITALIA-USA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV e DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.