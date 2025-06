Italia-Turchia oggi, Europei basket femminile 2025: orario, tv, programma, streaming

Italia contro Turchia, un confronto che si rinnova agli Europei femminili. Se non è un classico, ci va abbastanza vicino: molte volte negli ultimi vent’anni le due squadre si sono trovate l’una contro l’altra, l’ultima delle quali nel 2019. Stavolta in palio, però, c’è la semifinale continentale.

Anzi, c’è anche di più: sul piatto c’è la possibilità di avere la certezza di giocare le qualificazioni ai Mondiali di Germania 2026, previste per il prossimo marzo (con la novità dei 4 gironi da 6 squadre invece che 4 da 4, con 15 qualificate più la Germania che vi partecipa lo stesso). Un’enorme motivazione in più per l’Italia e per chi, come Zandalasini e Capobianco, si vide negare nel 2017 in maniera dolorosissima l’accesso alla rassegna iridata. Attenzione chiaramente a questa Turchia, con la naturalizzata McCowan, le ottime individualità presenti anche in Eurolega e una fisicità che il coach azzurro ha già fatto capire di non voler accettare, giocando sul piano della velocità. Ed è anche un momento storico per il basket femminile italiano, con la Nazionale che torna sui generalisti (Rai1-2-3) dopo 18 anni.

Il quarto degli Europei femminili 2025 tra Italia e Turchia si giocherà oggi alle ore 19:30. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Rai2, Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Max (205) e in diretta streaming su RaiPlay, SkyGo, Now e DAZN. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

