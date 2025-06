Italia, subito sfide di fuoco nella prima settimana di VNL 2025

Inizia con una serie di sfide di altissimo livello, e con ricordi non sempre felici, il cammino dell’Italia nella Volleyball Nations League 2025. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi, freschi di un buon test amichevole vinto contro il Canada a Québec City, esordiranno ufficialmente nella competizione l’11 giugno al Centre Vidéotron, sede della Pool 1 della prima settimana. Un avvio che mette subito alla prova il gruppo azzurro, giovane ma ambizioso, contro quattro avversarie dal grande peso internazionale.

Si comincia con la Bulgaria, allenata da Gianlorenzo Blengini, ex commissario tecnico della Nazionale italiana. Un nome che rievoca un passato recente, come anche la partita di Lubiana nel 2024, vinta 3-0 dagli azzurri nella Week 3 di VNL. Quella vittoria sancì l’accesso alla Final Eight, ma oggi si riparte da zero, con nuove motivazioni e nuovi volti. Per cinque atleti – Francesco Sani, Giovanni Gargiulo, Kamil Rychlicki, Mattia Boninfante e Domenico Pace – questa tappa canadese rappresenta l’esordio assoluto in maglia azzurra.

Il secondo match, in programma il 12 giugno alle 22.30 italiane, vedrà l’Italia affrontare la Germania, formazione che nel 2023 costrinse gli azzurri a passare per il ranking per ottenere il pass olimpico, vincendo proprio il torneo di qualificazione a Parigi. Un precedente che brucia ancora e che rende la sfida ancora più carica di significato.

Il terzo impegno, tra la notte del 13 e il 14 giugno (alle 2.00 italiane), sarà forse il più atteso: contro la Francia, campione olimpica in carica. I transalpini furono protagonisti della netta vittoria in semifinale ai Giochi di Parigi, in una gara a senso unico che aprì la strada al trionfo davanti al proprio pubblico. Ma i francesi evocano anche un ricordo dolce per l’Italia: il quarto di finale del Mondiale 2022, vinto con autorità, fu il primo passo verso il titolo iridato.

Infine, il 15 giugno alle 17.00 italiane, gli azzurri affronteranno l’Argentina di De Cecco, Solé e Loser, la stessa che ai Giochi di Tokyo eliminò l’Italia ai quarti, scrivendo la parola fine sull’era Blengini. Oggi, però, i sudamericani rappresentano anche un’occasione per chiudere la settimana con un successo utile in ottica Final Four, obiettivo dichiarato della squadra.

La VNL 2025, che si articolerà in tre settimane intercontinentali, proseguirà poi con la seconda tappa a Chicago (25-29 giugno), dove gli azzurri sfideranno, tra le altre, Polonia, Brasile e Stati Uniti, per poi chiudere a Lubiana (16-20 luglio) contro Serbia, Slovenia, Olanda, Canada e Ucraina. L’obiettivo è chiaro: costruire continuità e risultati in vista delle fasi finali. E tutto parte da Québec.