Italia-Romania U21 oggi, Europei 2025: orario, tv, programma, streaming

Comincia oggi in Slovacchia la fase finale dei Campionati Europei Under 21 di calcio maschile 2025, con l’Italia che fa il suo esordio nella manifestazione affrontando la Romania nel primo turno del gruppo A. Gli Azzurrini scendono in campo stasera (ore 21.00) a Trnava per una sfida già fondamentale in ottica passaggio del turno, riservato alle prime due classificati di ogni raggruppamento.

Nel girone A figurano anche la Spagna oro olimpico in carica ed i padroni di casa della Slovacchia, due squadre che si sfideranno oggi pomeriggio a Bratislava nella partita inaugurale della rassegna continentale. Obiettivo vittoria dunque per i ragazzi del CT Carmine Nunziata, che proveranno a fare un passo avanti molto importante verso la qualificazione ai quarti di finale.

Di seguito il calendario, il programma completo, l’orario di inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Romania, match valevole per la fase a gironi degli Europei Under 21 di calcio maschile. La partita verrà trasmessa integralmente in diretta tv su Rai 2; in diretta streaming su Rai Play; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-ROMANIA OGGI EUROPEI U21

Mercoledì 11 giugno

Ore 21.00 Italia vs Romania – Diretta tv su Rai 2

PROGRAMMA ITALIA-ROMANIA OGGI EUROPEI U21: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2.

Diretta streaming: Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.